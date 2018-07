Las dos canciones más vendidas en 2011 son de Bruno Mars: Just the way you are y Grenade

Just the way you are ocupa el primer puesto con 12,5 millones de descargas, mientras que Grenade obtuvo 10,2 millones de ventas digitales. El Top 10 lo completan LMFAO con Party rock anthem, On the floor de Jennifer Lopez, Rolling in the deep de Adele, The time de Black Eyed Peas, Maroon 5 con su éxito Moves like Jagger y nuevamente Bruno Mars, esta vez con Lazy song. El tema más descargado de 2010 había sido Tik tok de Kesha, mientras que Poker face de Lady Gaga encabezó la clasificación digital en todo el mundo en 2009.

El consumo de música digital se incrementó un 8% en todo el mundo durante el 2011 y supuso para la industria discográfica internacional unos ingresos de 4.031 millones de euros. El negocio digital es ya casi un tercio del total y en países como Estados Unidos, China o Corea son más de la mitad. iTunes, la mayor tienda virtual, estaba presente en 22 países a finales de 2010 y terminó el pasado ejercicio en 58. Spotify, el popular servicio de úsica en streaming, se ha expandido a 12 mercados.