Los dos hijos de Rosario Flores: Lola Orellana, de 26 años, y Pedro Antonio Lazaga, de 16

Rosario Flores es madre por partida doble. La hija pequeña de Lola Flores y Antonio González tiene dos hijos, Lola Orellana y Pedro Antonio Lazaga, fruto de dos relaciones diferentes.

La cantante se convirtió en madre por primera vez en otoño de 1996 y diez años más tarde repitió la experiencia.

Sus dos hijos han crecido en el anonimato, algo de lo que la cantante se siente muy orgullosa, como ha dicho las pocas veces que ha hablado de ellos. Estos es lo que se sabe de los dos nietos pequeños de La Faraona.

Así es Lola Orellana, la hija mayor de Rosario Flores

Lola Orellana, la hija mayor de Rosario Flores, nació en 2 de octubre de 1996 fruto de la relación de la cantante y el chileno Carlos Orellana, quien fue novio de Rosario hasta 1997. La expareja mantiene hoy una muy buena (y muy trabajada) relación por el bien de su hija. “Nos queremos mucho, tenemos una comunicación afectiva y profunda, una relación para siempre a través de nuestra hija. Siento admiración por cómo ella le canta a la vida. Su parte artística es maravillosa", decía Orellana, experto en biodanza, en una entrevista en 2015..

Lola nació solo unos meses después del fallecimiento de su abuela —el 16 de mayo de 1996— y sus padres no dudaron en ponerle el nombre de La Faraona.

La joven de 26 años siempre ha llevado una vida muy discreta, sin aparecer en actos públicos ni en grandes eventos sociales. La boda de su prima Elena Furiase con Gonzalo Sierra en junio de 2021 fue, en cierto modo, su segunda gran presentación en sociedad.

La joven deslumbró con el estilo exquisito que lució en la ceremonia, como ya había ocurrido en 2016 durante la boda de Sara Verdasco y Juan Carmona. Las fotos de la boda de la hija de Lolita llevaron a muchos a preguntarse por la desconocida nieta de Lola Flores.

Porque Lola Orellana siempre ha buscado llevar una vida alejada de los focos, de los escenarios y de las alfombras rojas, y su madre Rosario ha querido que sea así.

"Si de algo estoy orgullosa es porque a mis hijos no los conoce nadie. Ser famosa te marca. Y para mí sería muy egoísta hacerles a ellos famosos. Mi hija, por ejemplo, ahora está trabajando en cine. Puede trabajar de lo que quiera porque no la conoce nadie. Yo no he sido libre nunca", dijo sobre ella en una entrevista emitida en televisión en febrero de 2021.

La entrevista fue poco antes de la gran boda de la hija de Lolita y poco después se descubrió el primer proyecto de Lola Orellana como actriz. La joven, que había trabajado como ayudante de dirección en la serie Dime quién soy, protagoniza Eco, un largometraje presentado el pasado agosto y que dirige Miguel Sierra, hermano cineasta de Gonzalo Sierra.

Antes de estos trabajos, Lola Orellana se fue a Londres para terminar bachillerato y estudiar artes plásticas. Se especializó en fotografía y se formó para ser ayudante de dirección. Uno de los trabajos como fotógrafa fue en la antes citada boda de Sara Verdasco y Juan Carmona. Las artes se le dan bien en general, o al menos eso dice su madre, que en otra entrevista. declaró que su hija "escribe y pinta de maravilla".

Pedro Antonio Lazaga, el hijo pequeño de Rosario Flores

Pedro Antonio Lazaga es el hijo de 16 años de Rosario Flores, fruto de su relación con el el cineasta Pedro Manuel Lazaga, con quien Rosario Flores se casó el 8 de abril de 2006.

El ya adolescente había nacido unos meses antes, en enero de 2006. "Estoy muy feliz, tengo un príncipe", declaró Rosario Flores al salir del hospital. "El padre está muy contento, pero no le gustan estas cosas, yo soy la cantante. Pedro es buenísimo, ha estado conmigo sin dejarme".

El posa de madre e hijo en las puertas de la clínica ha sido (hasta el momento) la única aparición del joven, quien su madre se ha preocupado de ocultar en redes sociales. Solo publica fotos suyas de espaladas o de cuando era niño.

A su hijo Pedro le pasa como le ha pasado a Lola hasta hace bien poco, pasa desapercibido ante los medios y eso es un motivo de orgullo para Rosario Flores, como dijo en la entrevista antes mencionada: "Van por la calle y no les conoce nadie".

Esa entrevista fue una de las pocas veces que Rosario habló públicamente de sus hijos y nos sirvió para descubrir algunos datos de su gitano rubio, como lo definió al nacer. De él dijo que "tiene buen oído", pero es muy pronto para saber "qué va a pasar" con su futuro laboral. El tiempo lo dirá.