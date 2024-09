El drama que vivió Antonio Orozco: tres pérdidas seguidas, sin dinero…

La vida de Antonio Orozco no ha sido nada sencilla. A sus 51 años, el cantante catalán ha tenido que enfrentarse a duros episodios casi desde el principio, ya que procedía de una familia muy humilde que trabajaba como servicio para un matrimonio adinerado.

Sus padres se esforzaron mucho para que él pudiera iniciarse en el mundo de la música y le compraron su primera guitarra. Aprendió a tocar por malagueñas, bulerías, soleás, tientos y tarantas, que luego se fueron con riffs rockeros y baladas hasta llegar a su música actual.

Sin embargo, su padre no pudo verlo triunfar. Trabajaba en una obra y se cayó de un andamio a los 43 años cuando él solo tenía 21 años. Tras esto, se vio obligado a empezar a trabajar para ayudar a su madre: "Inmediatamente tuve que meterme a trabajar para ayudar a mi madre en casa".

La muerte de dos parejas de Antonio Orozco

La vida sentimental de Orozco ha estado muy marcada por la tragedia. En 2011, falleció a causa de un cáncer linfático Marina Parrilla, una de sus primeras parejas conocidas. Este episodio conmocionó mucho al cantante y le dedicó un mensaje en sus redes.

"Marina Parrilla artista de artistas, me quedo contigo.. DESCANSA EN PAZ.. Siempre te tendré conmigo, SIEMPRE.. SIEMPRE...", reflexionó.

Unos años más tarde regresó con Susana Prat, una mujer con la que ya había estado saliendo antes de estar con Marina y con la que tuvo a su primer hijo Jan. Poco después, volvieron a romper.

Desgraciadamente, la vida le dio un nuevo varapalo y ella murió en 2017 a causa de un cáncer de útero. Además, justo en ese momento también falleció su productor y mejor amigo, tal y como contó a Carlos del Amor: "Parecía que había un plan del mal. Muere mi productor y mejor amigo, e inmediatamente, muere la madre de mi hijo que era un todo para mí".

Su hijo Jan fue un pilar fundamental para que no se hundiera ni se viniera abajo: "Cada vez que me preguntaba por qué me pasaba esto a mí, decía: '¿Qué importa?'. Siempre había una respuesta que tenía que ver con que no soy yo lo que importa, lo que importa es él, esa persona. Y desde esa perspectiva, tengo que decir que, ayudando, me ayudé bastante".

Además de las tragedias personales, Antonio se enfrentó a problemas económicos: "Recuerdo cuando llamaban al timbre de mi casa y casi me metía debajo de la cama, porque no quería recoger el papel, no se sabía de dónde; que si el juzgado, que si el banco… Era una época difícil, por la que parece ser que tenía que pasar para entender muchas otras cosas".