Malú y su relación actual con Albert Ribera: cuánto tiempo estuvieron juntos y qué comparten ahora

Malú y Albert Rivera comenzaron su relación amorosa en 2018, pocos meses después de que la cantante rompiera con el presentador Gonzalo Miró. El expolítico, por su parte, había mantenido una relación de noviazgo durante 20 años con la psicóloga Mariona Saperas, con quien tuvo a su primera hija: Daniela Rivera Saperas.

La cantante y el exlíder de Ciudadanos se conocieron en un concierto de Barcelona celebrado varios años antes de iniciar su relación, cuando ambos tenían pareja. Tras el espectáculo, un conocido en común les presentó mutuamente en un encuentro que marcaría el inicio de su amistad. Una vez ambos se quedaron solteros, iniciaron su relación romántica.

Los dos rostros públicos mantuvieron su relación de la forma más discreta posible. En el verano de 2019 aparecieron sus primeras imágenes juntos, aunque la pareja recibiría la máxima atención mediática tras el anuncio de que iban a ser padres. "Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece", escribió Malú.

El 6 de junio de 2020 nacería Lucía, la primera hija de la cantante y la segunda del expolítico. Tras el nacimiento de la pequeña, Malú y Albert Rivera volvieron a aparecer juntos a la salida del Hospital HM Puerta del Sur al recibir el alta médica.

Albert Rivera y Malú presenta a su hija Lucía en la puerta del hospital | Gtresonline

Su hija marcaría un antes y un después en su relación

En julio de 2023, Malú confirmaría su ruptura con Albert Rivera. "No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie; no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible", dijo en una entrevista para Elle.

En diciembre de ese mismo año, la cantante aseguró que la llegada al mundo de su hija Lucía supuso una progresiva ruptura en su relación personal con el expolítico. "Creo que la llegada de un hijo multiplica lo que había en la pareja planteado como lo bueno y lo malo. También creo que separa mucho si las dos personas no están en el mismo sitio. Crea un mundo", explicó Malú, tal y como recoge Europa Press.

Albert Rivera, el mismo mes de diciembre, añadiría su versión de lo ocurrido. "La vida son etapas, ha sido una relación maravillosa y hay que sacar lo bueno de todas las etapas", dijo, confirmando que mantiene un buen recuerdo de sus casi cinco años de relación con Malú.

Entre medias, en septiembre de 2023, la artista madrileña publicaría una nueva canción titulada Ausente, compuesta por Pablo Alborán. En él, Malú habla abiertamente sobre su ruptura con Albert Rivera: "Eres un extraño que pasea por mi casa / No te reconozco, no comprendo qué te pasa", canta.

"Fui yo quien aguanté / El eco de mi nombre en todas partes", dice en referencia a la atención mediática. "A qué lugar me mudo / Para empezar de nuevo / Pase lo que pase / Ella va primero", añade mencionando que su hija Lucía es la máxima prioridad.

La actual relación entre Malú y Albert Rivera

En marzo de 2024, Malú pronunció unas escuetas palabras sobre su actual relación con Albert Rivera, al que estará unida para siempre a través de su hija en común.

Europa Press preguntó a la artista cómo se llevaba con Albert Rivera tras su separación, a lo que ella respondió que "muy bien". Según recoge la agencia de noticias, la madrileña también aseguró que estaba siendo muy fácil conciliar la crianza de su hija junto al expolítico. "No puedo estar más feliz", añadió.

Albert Rivera, por su parte, comenzó otra relación sentimental con la influencer y diseñadora Carla Cotterli en 2023, el mismo año de su ruptura con la artista.

Por tanto, a juzgar por las palabras públicas de Malú y Albert Rivera, parece que ambos guardan un bonito recuerdo de su relación, a pesar de que no saliera adelante. Aun así, han conseguido reconstruir su relación como padres separados para criar a Lucía de la mejor manera posible.