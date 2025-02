La drástica decisión sobre su nariz que ha tomado Lucas, de Andy y Lucas

Los cambios que ha sufrido la nariz de Lucas están a punto de convertirse en debate nacional.

Aunque en un principio negó haberse sometido a una cirugía estética, al cantante de Son de Amores no le quedó otro medio que admitir que la deformación de su nariz se debía a un mal postoperatorio tras una rinoplastia. Algunos expertos aseguraban que al cantante sufría una problemática denominada "nariz silla de montar" y él, aunque no le puso nombre a la dolencia, confirmó que todo había sido culpa suya.

"Yo me he hecho una cosa estética en la nariz y ha sido culpa mía, porque no respeté lo que me decía el médico, me decía que no me quitara las gasas y me las quitaba, no me puse las cremas y las pomadas como me las tenía que poner... Pero uno es libre para hacer lo que quiera", explicaba, compungido y entre lágrimas en su última entrevista en El Hormiguero.

Desde entonces, el aspecto de la nariz ha empeorado. Sus conciertos en A Coruña y Vigo el pasado fin de semana y su actuación en la final de la Copa del Rey de Baloncesto lo demuestran. Tanto ha sido el revuelo que se ha formado en las redes sociales con esta "mutación" que el artista ha desvelado en Y Ahora Sonsoles que pronto le pondrá remedio. Más allá de su aspecto físico, lo primero es la salud y esta problemática puede llegar a afectarle a un nivel mayor.

Así, Lucas contaba este lunes que confiaba en un cirujano de Barcelona para una nueva cirugía. "En ese mes no tenemos conciertos, así que aprovecharé para operarme". Tras la intervención, conseguirá "la nariz más bonita de España". Eso sí, cuando esté pasando por el postoperatorio tomará precauciones. "Me voy a poner una máscara por la calle y nadie conseguirá una foto mía", decía.