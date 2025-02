Andy y Lucas reciben un aluvión de críticas por su actuación en la Copa del Rey de baloncesto

La final de la Copa del Rey de baloncesto es uno de los grandes eventos deportivos del año en nuestro país y, en la edición de 2025, se han enfrentado el Real Madrid contra el Unicaja de Málaga, consiguiendo el título en combinado andaluz. Una cita deportiva que, sin embargo, también ha otorgado protagonismo musical a uno de los grupos con más populares en nuestro país los últimos años: Andy y Lucas.

El dúo gaditano ha sido el encargado de animar el descanso del partido con su show en el Gran Canaria Arena, entrando en contacto directo con el público presente en el pabellón e incluyendo alguno de sus éxitos como Son de amores, Celos y Tanto la quería en poco más de cinco minutos.

Una actuación que ha generado una gran conversación en redes sociales en torno a la performance, haciendo alusiones a la acústica o la dinámica del propio número llevado a cabo por Andy y Lucas en referencia a otros eventos similares como la SuperBowl.

Unos comentarios a los que Lucas ha decidido salir al paso de las críticas en el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles. "El que tenga un poco de sentido común sabe que son cuatro miserables que cuentan chistes en redes. La actuación fue normal", ha indicado el cantante.

"Nos preguntaron si queríamos cantar y aceptamos, pero es un escenario complicado. Somos dos ante el peligro en una cancha de baloncesto", ha explicado Lucas, añadiendo que "la actuación fue perfecta en afinación".

Además, ha aprovechado la conexión telefónica para adelantar cuáles son sus planes con respecto a la apariencia de su nariz. "En abril, que no tenemos ningún concierto, me voy a operar de la nariz. Yo nunca he cobrado una exclusiva, pero ahora quien quiera verme la nariz va a tener que pagar", ha explicado el artista, desvelando que se va "a poner una máscara por la calle y nadie va a conseguir una foto".