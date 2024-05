Rosalía acapara la atención en el show de Jimmy Fallon

Cuando el archiconocido presentador Jimmy Fallon te presenta en su programa The Tonight Show como “the one, the only”, solo puede significar que has alcanzado una de las cimas más altas del éxito en Estados Unidos, y eso es justo lo que le ha pasado a Rosalía.

Ya durante la promoción del episodio del show de Fallon se podía apreciar la emoción que despertaba tanto en el equipo como en los espectadores la presencia de la catalana, que ya ha acudido en alguna ocasión a charlar con el popular presentador.

Una vez hechas las presentaciones, Jimmy Fallon ha convencido a Rosalía para participar en una batalla de Flip Shots, una suerte de juego de damas con diferentes bebidas muy desagradables, junto la cantante Willow Smith y el actor Simu Liu y la motomami ha demostrado que no le falta arte ni para competir ni para echarle un cable a su compañera de profesión.

“Me tomo el chupito por Willow”, ha declarado la catalana para ayudar a la artista, que ya había pasado el mal trago, literalmente, de tomarse un chupito de salsa picante. Sin embargo, la autora de Chicken Teriyaki solo ha podido elegir como alternativa entre un shot de un o uno de agua procedente de una bolsa de zanahorias, decantándose por este último. ¿Susto o muerte? ha debido pensar.

Un gesto que la hija de Will Smith ha agradecido declarando que “eso era amor real”, aunque Jimmy Fallon ha confesado que no lo haría “por nadie”.

Aún así, la mala suerte ha seguido cebándose con la joven cantante, que ha perdido una tercera vez y, en este caso, ha sido el actor Simu Liu quien le ha echado un cable tomándose él el chupito de licuado de empanada.

Sin duda, una divertida prueba pero nada agradable para sus protagonistas.