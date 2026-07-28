Dulceida y Alba Paul volverán a casarse: todo lo que sabemos sobre la segunda 'dulceboda'

En septiembre de 2016 Aida Domènech, más conocida como Dulceida, y Alba Paul se dieron el "sí, quiero" en una de las bodas más seguidas de Internet. Diez años después, tras superar una ruptura de un año y medio y dar a luz a su primera hija, Aria, la pareja renovará sus votos en una segunda boda, según ha anunciado la influencer.

"Si quiero, SIEMPRE!!!" ha escrito la de Barcelona en su última publicación de Instagram en la que ha compartido varias imágenes del anillo junto a su novia. "La mujer más afortunada del mundo y no por el anillo si no por la que me lo ha regalado, te quiero y estoy súper nerviosa por volver a celebrar el amor con el mar de fondo", añadía.

Según ha adelantado ha adelantado la periodista Anna Gurguí, este nuevo enlace tendrá lugar el próximo 11 de septiembre (un día después del décimo aniversario de su primera boda), en S'Agaró, en la Costa Brava. La ceremonia contará con alrededor de 150 invitados, aunque la más importante será, sin lugar a dudas, Aria, la hija de Aida y Alba que para entonces estará a punto de cumplir los dos años y que será la encargada de llevar los anillos.

La historia de amor entre Dulceida y Alba

La historia de amor entre Dulceida y Alba se remonta a 2014, cuando coincidieron en un evento en Barcelona. Unos meses después, la influencer anunció su relación en un vídeo de YouTube, en el que compartió que era bisexual, y rápidamente se convirtieron en referentes LGTBIQ+ para muchos, y sobre todo, muchas jóvenes españolas.

En verano de 2016, Alba Paul le pidió matrimonio durante el Dulceweekend, el festival organizado por Dulceida, frente a centenas de fans. El 10 de septiembre de 2016, la pareja se dio el "sí, quiero" en Sitges, en una ceremonia oficiada por Javier Calvo. Aunque la boda fue meramente simbólica y no tuvo efectos legales.

Después de siete años juntas y tras pasar el verano separadas, en octubre de 2021 anunciaron su ruptura en redes sociales. "Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca", escribió Dulceida en su perfil de Instagram.

Tras un año y medio separadas, en abril de 2023 revelaron que volvían a ser pareja y meses después oficializaron su matrimonio ante la ley, por lo que la de septiembre será realmente su tercera boda. En abril de 2024 Dulceida anunció que estaba embarazada y en octubre dio a luz a su hija Aria.