La dura adolescencia de Mena Suvari: violada con 12 años, constantes abusos sexuales y adicción a las drogas

Mena Suvari tenía 20 años cuando rodó American Beauty, la película de Sam Mendes que la hizo famosa en todo el mundo. Por aquel entonces, cuando se metió en la piel de Angela Hayes, su vida era un auténtico calvario.

No lo sabíamos porque la actriz de ahora 42 años mostraba otra cara en sus entrevistas y apariciones públicas. "Cada vez que iba a un set, cada vez que me entrevistaban... Actuaba todo el tiempo. Era otro papel que debía interpretar: que estaba bien", ha contado en una entrevista en la revista People, en la que ha relatado el calvario vivido durante esa época.

Suvari fue violada con 12 años y a partir de entonces sufrió constantes abusos sexuales que le llevaron al consumo de drogas.

Todo esto lo cuenta en The Great Peace: A Memoir, un libro de memorias que sale a la venta el martes 27 de julio en Estados Unidos y en el que saca a la luz su difícil historia. Su relato es desgarrador

El libro de 'The Great Peace' de Mena Suvari // Mena Suvari

Violada por un amigo de su hermano

Le quedaba un mes para cumplir 13 años cuando un amigo de uno de sus hermanos mayores abusó sexualmente de ella.

Estaba en sexto grado y su familia se acaba de instalar el Charleston. El chico, al que llama KJ, empezó a acecharla y presionarla para tener relaciones sexuales. Su respuesta era siempre no, pero un día la llevó hasta una habitación de su propia casa y la violó.

"Me usó, se divirtió conmigo y me desechó. Me llamó una prostituta", cuenta en People. "Parte de mí murió aquel día", continúa la actriz, para la que ese episodio marcó su visión del sexo (nada saludable) y marcó también la forma de verse a sí misma, que ya no era buena porque al ser nueva en el Instituto no se sentía vista y escuchada.

Abusos sexuales hasta los 20 años

Aquella violación hizo que no se quisiese demasiado, aún así a los 15 años se mudó a Hollywood para probar suerte en el mundo de la interpretación. Otro terrible episodio sucedió entonces.

Su mánager, al que consideraba su amigo y protector, quiso tener una relaciones sexuales con ella. La actriz no vio otra salida.

“A esa altura mi familia se había destruido. Mi madre se había marchado para encontrarse a sí misma y mi padre estaba en declive mental y físico. No sentía que tenía otra opción o que merecía una vida diferente”, asegura.

Tras este episodio llegó su novio, al que llama Tyler, y que fue lo contrario a un apoyo. La sometió a tres años de abusos emocionales y sexuales.

La presionó para que participara en tríos y conociera mujeres en la calle para llevárselas a casa.

"Recuerdo pensar que quizás así eran las relaciones: los gritos, los insultos, el abuso", relata la actriz, para la que estos ocho años fueron un proceso de destrucción.

Mena Suvari, en el cartel de 'American Beauty' (1999) // American Beauty

El infierno de las drogas

Esto provocó que la actriz se acercara a las drogas como un medio para sobrellevar la situación. Tampoco le sirvió demasiado.

“Probé cualquier forma de automedicación que pudiese encontrar, solo para pasar el momento. Solo quería sobrevivir”, dice la intérprete, que encontró en el cine, y más en concreto en la película American Beauty, una salida a este infierno: “Me dio la oportunidad de trabajar y expresarme junto cuando necesitaba salvarme”.

La nueva vida de Mena Suvari

Mena acabo encontrando la salida a este infierno en la terapia, los amigos y la gente cercana.

La actriz se casó (y se divorció) dos veces, aunque no encontró la estabilidad hasta su tercer matrimonio. En 2018 se casó con Michael Hope, quien por primera vez en su vida le despertó el deseo de formar una familia. En abril de 2021 nació su hijo. Se enteró de que estaba embarazada cuando terminó de escribir su biografía.

“Esta es mi verdad. Esta es mi voz. Estaba tan cansada de luchar y esconderme toda mi vida. Espero poder ayudar a alguien a ver su valor. Si puedo minimizar el dolor para alguien, entonces quiero hacerlo porque yo no tuve a esa persona”, cuenta sobre el porqué de este relato. Su único objetivo es poder servir de apoyo a alguien que se enfrente a una situación similar.