Matthew McConaughey confiesa que sufrió abusos sexuales con 18 años: "Estaba inconsciente"

El actor Matthew McConaughey ha vaciado su interior en la autobiografía que lleva años escribiendo. Se titula GreenLights (Luces verdes) y se ha hecho realidad gracias a los pequeños textos que el actor ha ido plasmando en una pequeña libreta que siempre le acompaña. "Desde que aprendí a escribir he estado llevando conmigo un diario y escribiendo cualquier cosa que me despertara algo, fueran risas, lágrimas o dudas", cuenta el propio actor, que no pretende despertar con sus experiencias ningún tipo de sentimentalismo.

Abusos cuando era muy joven

Haciendo un repaso por sus vivencias más duras, el actor recuerda cuando sufrió "abusos por parte de un hombre cuando yo tenía 18 años, mientras estaba inconsciente en la parte de atrás de una camioneta". Una declaración que remueve un pasado convulso en cuanto a las relaciones personales y sexuales.

McConaughey reconoce que fue "chantajeado con 15 años para mantener relaciones sexuales por primera vez", una experiencia que se recoge en la autobiografía, que llega a España este miércoles de la mano de Libros Cúpula.

Sus experiencias más salvajes

Durante 304 páginas, el actor recuerda las vivencias más locas, sin omitir detalles sobre drogas o exhibicionismo. "He comido peyote en Real de Catorce, México, en una jaula con un puma. He hecho que me cosieran setenta y ocho puntos de sutura en la frente, y que lo hiciera un veterinario. He tenido cuatro conmociones cerebrales por caerme de cuatro árboles, tres de ellos en luna llena. He tocado desnudo los bongos hasta que la policía me ha arrestado", relata en la contracubierta del libro.

Por qué el libro se llama GreenLights (Luces verdes)

McConaughey aclara también el significado del título de su libro, una metáfora de los colores de los semáforos y la libertad de cruzar cuando la luz se torna verde.

"Se llama Greenlights porque es una historia sobre cómo yo y todos podemos obtener más luces verdes de la vida que vivimos. No nos gustan las luces rojas ni amarillas porque nos roban tiempo. Cuando nos damos cuenta de que todas se acaban poniendo verdes, ahí es cuando la vida se convierte en un poema y empezamos a conseguir lo que queremos y necesitamos. Estas no son unas memorias convencionales, ni un libro de consejos, sino más bien un libro de jugadas basado en aventuras de mi vida", termina.