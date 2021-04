La dura carta de Lola Ortiz tras la muerte de su novio, el futbolista Luis Ojeda

"Te echo mucho de menos, Luis, no soporto la idea de no volverte a ver nunca más. No sé cómo hacerlo. Ayer te escribí una carta y la mandé al cielo, espero que haya llegado. Vainilla".

Es uno de los mensajes que Lola Ortiz le ha escrito este domingo al futbolista Luis Ojeda. Es su carta de despedida a su novio, excanterano de Las Palmas, que falleció de forma repentina el viernes 23 de abril, una semana después de cumplir 20 años.

"Sé que muchos se están preguntando qué ha pasado. Luis ya no está con nosotros. Estoy completamente destrozada. No se cómo sobrellevar algo así. El 23 de abril ha sido el día más triste de toda mi vida. Se fue la persona que quería con todo mi alma. Y ahora ya no está. Se me rompió el corazón en pedazos. No paro de pensar en su cara angelical, en sus ojos y en su forma de hablar. Gracias familia por todos los mensajes", continúa Lola Ortiz.

La extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha utilizado sus redes sociales para despedirse se su novio, con quien empezó su relación a principios de 2021. Su primer posado oficial fue en el mes de marzo. Tenían hasta una canción, Disfruto, de Carla Morrison.

Las palabras de Lola Ortiz han llegado un día después de que Las Palmas, club en el que Luis Ojeda fue canterano, comunicase su fallecimiento a través de Twitter: "Consternados por el repentino fallecimiento de Luis Ojeda Suárez, canterano que formó parte de nuestro equipo juvenil durante dos temporada (2017/18 y 2018/19). La UD Las Palmas muestra su más profundo pésame a sus familiares, amigos y a toda la familia amarilla. DEP".

Luis Ojeda era natural de Carrizal (Las Palmas) y actualmente estaba sin equipo aunque tuvo varias incursiones en el propio Vecinklubf de Gran Canaria. Todavía no se desconocen las causas de la muerte.