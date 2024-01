La dura carta de Soraya Arnelas tras perder al bebé que esperaba: "Es muy doloroso"

Las redes se han volcado con Soraya Arnelas y su marido Miguel Ángel Herrera después de que contaran hace cinco días que habían perdido al bebé que esperaban y se iba a sumar a su familia formada por las pequeñas Manuela y Olivia.

"Han sido momentos tristes, teníamos muchas ganas de poder ser familia numerosa, pero a veces los planes no están en las manos de uno", escribía la cantante en Instagram. Desde entonces, amigos y fans han querido hacerle llegar bonitos deseos y palabras de consuelo frente a un momento tan complicado.

Casi una semana después, ha querido actualizar su situación y ha escrito una larga carta plasmando sus sentimientos en papel. "Es increíble la cantidad de historias que leído estos días de familias que han pasado por lo mismo que nosotros, he leído miles de mensajes de mujeres que han querido compartir un trocito de sus vidas conmigo, y me he dado cuenta, desgraciadamente que esto pasa muchísimo más de lo que la gente se piensa", comienza diciendo.

Soraya ha calificado la situación de "muy dolorosa", pero prefiere hablar del tema: "Está bien compartirlo y por supuesto es bueno hablarlo, lo cual acelera el proceso de cura".

Y de forma inesperada, ha revelado que está preparando una gira "que inicialmente no se iba a hacer, pero que ahora están preparando con muchas más ganas si cabe". El tour viene acompañado de nuevas canciones, actuaciones y conciertos que irá adelantando en los próximos días.

"Quiero agradecer a todas las personas que nos paran por la calle para mandarnos mensajes de ánimo, no nos molestáis, nos agrada muchísimo que no sintáis como si fuéramos de vuestra familia y apreciamos el cariño con el que nos tratáis siempre a mis hijas a mi marido y a mí", ha zanjado.

Soraya y Miguel Ángel Herrera pierden el bebé que estaban esperando: "A veces los planes no están en las manos de uno"