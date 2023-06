La dura entrevista de Shakira: "Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI"

"He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión". Shakira resume en esta frase la tormenta de emociones y sentimientos que ha experimentado desde que conoció la infidelidad de Gerard Piqué, su expareja y padre de sus dos hijos, a principios de 2022.

Lo dice en la revista People en español, a la que ha concedido una extensa entrevista que la publicación presenta con el texto Su música, sus hijos, su nueva vida en Miami.

No cita el titular a su padre, William Mebarak, su mejor amigo, a quien cuidaba mientras se enteraba por los periódicos de la infidelidad del futbolista. "[Mi papá] fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente", cuenta en la entrevista.

"Todo se me juntó. Mi hogar se desmoronaba, me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado", recuerda.

Shakira echa la vista atrás en esta entrevista y celebra que, pese a que la recuperación de su padre "ha sido muy dura y lenta", su progenitor sigue mejorando cada día: "Es un hombre maravilloso y personaje entrañable, nos sorprende siempre con su fortaleza", añade. "Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías —todo esto a sus 91 años en menos de seis meses—. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo".

'Acróstico', la canción de sus hijos, un sueño cumplido

Shakira se refiere también a su madre, Nidia Ripoll, su cómplice y su inspiración. "[Mis padres] han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir", apunta sobre su deseo frustrado de formar una familia junto al futbolista. "Pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir", añade.

Sus hijos, Milan y Sasha, son su motor en estos momentos de dificultad. "Ellos para mí lo son todo, son la razón de mi vida. Me inyectan una fuerza cada día indescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías", apunta al hablar de los pequeños, de 11 y 9 años.

A ellos les ha dedicado su canción Acróstico, una canción que ha supuesto un reto musical. "Siempre quise escribir una canción a mis hijos, desde el primer momento que los tuve en mis brazos. Pero pensaba que cualquier intento de resumir con palabras toda la emoción que me producen, el sentimiento que tengo por ellos, serían esfuerzos fútiles, porque no me alcanzarían jamás las palabras o las notas en una canción para resumir todo el amor que siento por ellos, todo ese amor que me sobrepasa", cuenta en la entrevista.

"Haber logrado escribir una canción como Acróstico, que ocupan ellos de principio a fin, inclusive con sus propios nombres, es de mis mayores logros personales y como artista. [Es] seguro la colaboración más emocionante de mi historia, creo que nada más podrá, de aquí en adelante, superar esta canción", dice sobre el tema, en el que participan sus hijos. Sasha y Milan cantan y tocan el piano en el videoclip.

Al hablar de ellos, Shakira tiene claro cuáles son sus planes y sueños como madre: "Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles. Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia con la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres pero de bien. Felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos".

"Mujer hasta la médula"

Shakira habla en la entrevista de su nueva vida y de cómo le ha cambiado todo lo vivido en los últimos meses. "Hay días en que me siento fuerte, hay días en que me siento que he vivido tantas cosas duras, que puedo enfrentarme a lo que sea. Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final, y las he sobrevivido. Pensé que no podría, sin embargo, la resiliencia del ser humano es inagotable, y más la de las mujeres", añade la cantante.

"Ahora entiendo, más que nunca, lo que es ser mujer, lo he vivido en carne propia, y puedo comprender el significado de ser mujer en todo el sentido de la palabra. Me siento mujer hasta la médula de los huesos. Y eso significa también ser frágil y vulnerable a ratos. Pero también, exactamente lo contrario", continúa.

La música, su salvación y sus alas

En todo este tiempo, la música también ha sido la aliada de Shakira. "Me salvó la vida y me dio alas para volar", apunta la cantante, que desde que empezaron los rumores de crisis con Piqué ha lanzado cinco temas —Te felicito con Rauw Alejandro, Monotonía con Ozuna, Bzrp Music Sessions, Vol. 53,TQG con Karol G y Acróstico con sus hijos— y que el viernes 30 de junio estrena Copa vacía con Manuel Turizo.

"[La música] Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles. Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mí misma, la música fue mi espejo", señala la cantante, que prepara el lanzamiento de su nuevo disco.

Y añade: "Fue mi aliada, y lo sigue siendo. Es mi compañera de ruta, mi brújula".