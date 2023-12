El elemento fundamental que Selena Gomez necesita para cumplir su propósito de vida

Selena Gomez está en uno de los mejores momentos de su carrera y vida personal.

La actriz ha recibido recientemente una nominación a los Globos de Oro, acaba de lanzar su nuevo programa de cocina, está a punto de anunciar la fecha de publicación de su nuevo álbum, ha ampliado el catálogo de su marca de cosmética Rare Beauty, comparte noches de chica con su BFF Taylor Swift y ha gritado al mundo que su corazón pertenece al productor musical Benny Blanco.

No cabe duda que 2023 ha sido un gran año para la cantante y que 2024 pinta igual y mejor, por eso la edición japonesa y mexicana de la revista Vogue han querido contar con la cantante, actriz, empresaria y filántropa para protagonizar las portadas del próximo mes de enero.

En su entrevista para Vogue México, Selena no se ha dejado nada atrás, desde el éxito de su fundación benéfica, pasando por los detalles de su próximo álbum, hasta temas más personales como formar una familia.

La revista ha señalado que la cantante espera con entusiasmo ser madre, algo fundamental para cumplir su propósito de vida, pero no a corto plazo. Y no sería la primera vez que la protagonista de Only Murders in the Building ha hablado de su devoción por tener un hijo.

"Espero casarme y ser madre. En algún momento me cansaré de todo y probablemente dedicaré mi vida a la filantropía antes de descansar", contó Gomez en la revista ELLE en 2022.

Como hemos mencionado anteriormente, la artista intérprete de Single Soon se encuentra en un momento fulgurante, y parar ahora todos sus proyectos no entra entre sus planes, pero convertirse en madre es algo que tiene claro que va a hacer tarde o temprano.