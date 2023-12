Selena Gomez define su próximo álbum como un 'verdadero disco pop': los detalles del proyecto

Selena Gomezestá a punto de lanzar su nueva música.

La primera vez que la artista habló de SG3 fue en el año 2022 durante un evento de Vanity, en el que aseguró que solo quería que la gente se sintiese bien cuando lo escuchase. "Quiero que sea poderoso, empoderante, pero muy feliz", especificó en el photocall.

En agosto de 2023, tras la insistencia de su fandom, la cantante publicó el sencillo Single Soon, un tema pop con aires dosmileros en el que celebra su soltería mientras disfruta de la vida bailando con sus amigas.

Ahora, en una entrevista con Vogue México, la protagonista de Only Murders In The Building ha hablado abiertamente sobre su nuevo proyecto musical, que según contó ella misma recientemente en sus redes sociales, saldrá en dos meses.

Un verdadero disco pop

El tema principal del álbum será "libertad", pero no cualquiera: de las ataduras que poseía cuando tenía 20 años.

"No tenía nada sobre que escribir porque estoy muy acostumbrada a escribir música de chicas tristes. Y me encanta una canción así, pero no estaba atravesando por algo que me estuviera destrozando", ha expresado sobre sus antiguas canciones.

"Quiero intentar encontrar formas de hacer buena música pop, con un mensaje que realmente signifique algo", ha añadido Selena sobre su próximo lanzamiento con un importante cambio de temática.

Además, Selena ha denominado este álbum como un 'verdadero disco pop' que te hará querer bailar, aunque para aquellos que aman Good For You, también contará con un momento de R&B.

La fundadora de Rare Beauty ha definido su experiencia en el estudio como una fiesta, y ha asegurado que no ha escrito ninguna canción triste para el álbum."Cuando la gente escuche [el nuevo álbum], les guste o no, espero que digan 'suena muy feliz', ha expresado.

¡Esperamos ansiosos el anuncio de lanzamiento de su disco!