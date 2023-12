Selena Gomez reaparece radiante junto a Taylor Swift tras sus desconcertantes comentarios en redes

Los paparazzi han capturado a Selena Gomezy Taylor Swift paseando juntas por las calles de Nueva York.

La intérprete de Only Murders in the Building se ha dejado ver con su bestie 24 horas después de sus desconcertantes comentarios en redes tras confirmar su relación con el productor Benny Blanco.

En las fotografías se puede ver a Selena radiante en primera plana con Taylor a sus espaldas y, al contrario que el día anterior, la actriz no lleva el anillo de la letra B con el diamante que presumió en redes sociales y con el que "posó" para otra foto de paparazzi.

Algunos fans incluso han bromeado con que ha sido la intérprete de Lover la que ha obligado a Gomez a desprenderse de esta joya.

No es un secreto que los fans le ha caído esta noticia como un jarro de agua fría y siguen pensando que tiene un pésimo gusto en los hombres: y es que el productor, además de ser amigo deJustin Bieber, polémico exnovio de Sel, criticó a la artista por ser cantante y tener una línea de maquillaje.

Tras confirmar su relación con Blanco, y viendo la negativa de sus fans, la artista se sintió a atacada y se dedicó a defender a su nuevo novio con unos extraños mensajes en los que aseguraba que él era lo mejor que le había pasado en la vida.

Hay quienes esperan que siga siendo una broma de mal gusto.