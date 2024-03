Emoción contenida y mucha magia en el primer concierto de Mikel Izal en el Circo Price de Madrid

La gira El Miedo y el Paraíso de Mikel Izal ha aterrizado con doblete en el Circo Price de Madrid.

Este sábado el artista se subía al icónico escenario para meterse en el bolsillo a un público devoto y emocionado por su regreso a los escenarios en esta nueva etapa en solitario. Un concierto íntimo, de emoción contenida, en el que ha hecho un repaso de su trayectoria con una nueva producción y ha lucido las canciones más importantes de su último disco. La Fe, El Grito o El Presente sonaron en la desgarrada voz de un artista que arrancó el año pasando por Mexico para luego regresar a España en una gira de teatros y salas que le está dejando muy buen sabor de boca.

"Sé que soy muy pesado, que siempre estoy dando las gracias y que me repito más que el ajo, pero es que otra noche increíble que me acabáis de regalar en Madrid. Me voy a la cama sabiendo que mañana repito regalazo, repito noche", contaba el artista de madrugada en su cuenta de Instagram, extasiado por un vibrante directo que repite este domingo con el segundo pase en el Circo Price. Gran Canaria, Pamplona, A Coruña o Bilbao son las próximas paradas de su tour.

Con una puesta en escena escenario minimalista, cargada de simbolismo y colores, el cantante ha estado acompañado por Marta Bautista (bajista), Ben Wirjo (batería), Irene Novoa (teclista) y Toni Carrillo (guitarrista).

Fuerza, emotividad y energía son las tres bases de un viaje que remueve por dentro y te lleva a un paraíso musical irrepetible.