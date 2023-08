El emocionante mensaje de Olga Carmona a su padre tras conocer su fallecimiento: "Sé que me has dado fuerza"

Olga Carmona, la autora del gol que le dio el triunfo a España frente a Inglaterra en el Mundial femenino de fútbol, vivió este domingo una victoria agridulce. Poco después de alzarse con el título de campeona del mundo, la jugadora de Sevilla se enteró del reciente fallecimiento de su padre, como informó la Real Federación Española de Fútbol a través de Twitter.

"La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español", anunció este organismo.

La familia y el entorno de Carmona habían decidido ocultarle la noticia, que se produjo el viernes 18 de agosto, dos días antes del partido,para que pudiese enfrentarse a la final del campeonato con la ilusión con la que había llegado al torneo y sin que este triste hecho pudiese afectar a su juego.

Olga jugó con ilusión, entrega y una estrella que la estaba alumbrando desde lo más alto, como ella misma escribió en Twitter en un bonito mensaje que dedicó a su padre tras conocer (y asumir) su fallecimiento.

"Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹", escribió la futbolista.

La defensa del Real Madrid emocionó con este tuit como lo había hecho antes con la dedicatoria del triunfo. "Esta victoria va para la madre de una de mis mejores amigas. Se lo dedico a toda la familia y con todo el amor", dijo al terminar el partido.