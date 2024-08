Alberto Ginés, más allá de la escalada: su edad, su novia y su éxito en los Juegos Olímpicos

Alberto Ginés hizo historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A sus 18 años y sin partir como favorito, se convirtió en el primer escalador en proclamarse campeón olímpico con una medalla de oro. Lo consiguió después de alzarse ganador en la prueba de velocidad y de lograr una buena puntuación en la de dificultad.

Lo cierto es que la victoria en Tokio 2020 le pilló completamente por sorpresa, tal y como nos explicó en 2021: "De repente veo que casi todo lo que tenía que pasar para ganar, estaba pasando. Me quedé sentado, sin reaccionar. Nos mirábamos mi entrenador y yo y no sabíamos qué hacer. No queríamos celebrarlo por si pasaba algo", dijo.

Los meses posteriores a su triunfo olímpico y su irrupción en el panorama mediático tampoco le resultaron fáciles, pues según contó en unas declaraciones para el diario Relevo: "Los dos últimos años han sido muy difíciles. En 2022 tenía resaca emocional de los Juegos de Tokio. No hubo tiempo para descansar. En 2023 creo que mentalmente no estaba preparado para otro ciclo olímpico".

Ahora, el deportista español nos vuelve a representar en París 2024, un camino que no ha sido nada fácil y le ha llevado a cambiar de prioridades. Así ha contado en sus declaraciones al mencionado: "Tenía que volver a encontrarme a mí mismo, recuperar esa motivación para centrarme en los Juegos Olímpicos, dándolo todo, y yo iba un poco a medio gas. [...] Ha sido supercomplicado llegar a París. [...] Igual que hace un mes decía que el objetivo era venir a los Juegos, ahora el objetivo principal es pasar a la final y luego ya veremos".

Quién es Alberto Ginés

Alberto Ginés López nació el 23 de octubre de 2002 en Cáceres. Ahora tiene 21 años, es más maduro que cuando ganó en Tokio 2024 y llega a los JJ. OO. de París 2024 con la mentalidad fría.

Según contó en Cuerpos Especiales en 2022, comenzó a escalar en familia cuando era niño: "Empecé a escalar con mi hermana, que es más mayor y escalaba mejor que yo, y me empecé a picar con mi hermana". Eso sí, su debut como deportista de élite comenzó en 2016, cuando se anunció que la escalada sería deporte olímpico. Fue entonces cuando se trasladó a Barcelona para entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat.

Antes de llegar a Tokio 2020, Ginés había ganado una medalla de plata en el Campeonato Europeo de Escalada en Dificultad y, poco después, quedó segundo en esa misma prueba en la Copa del Mundo.

Eso sí, conseguirlo fue muy sacrificado: su centro de entrenamiento de Barcelona no disponía de paredes de 15 metros, por lo que cada fin de semana se trasladaba a Pamplona para poder practicar.

Un descubrimiento que le hizo viral

Tal y cómo era lógico, el escalador cacereño acaparó toda la atención de los medios de comunicación tras conseguir el oro. Fueron muchos los que quisieron saber más sobre él, y de hecho, lo consiguieron: encontraron su perfil de Twitter más divertido y fuera de contexto.

Bajo el nombre de usuario @lilcabeSa, y la frase "me gustan los sábados" como encabezado, Alberto Ginés usaba este perfil para mostrar al mundo su lado más cercano y carismático.

Gracias a este perfil pudimos saber de su interés por el anime y conocimos su faceta gamer y sus gustos musicales. No obstante, lo que más llamó la atención a los usuarios fue su estilo de humor, caracterizado por el sarcasmo.

Ginés aprovechó también este perfil para mostrar al mundo cómo ejercía de embajador de la música española con sus amigos internacionales. Así, en uno de sus mensajes contaba que estaba poniendo a sus amigos austriacos canciones de María Escarmiento.

Por desgracia, este perfil lleva inactivo desde el 20 de junio de 2023. Actualmente Alberto Ginés utiliza Instagram y Tik Tok para mantenerse comunicado con sus seguidores.

Mientras que su cuenta de Tik Tok está centrada en publicar vídeos de sus competiciones y entrenamientos, en Instagram los alterna con publicaciones que muestran su lado más personal y su vida fuera del deporte, como esta en la que le vemos en el Museo Guggenheim de Bilbao.

Sin embargo, pese a mostrarse muy cercano con sus seguidores, el escalador no comparte nada acerca de su situación sentimental.