El emotivo mensaje de Demi Lovato tras sufrir una sobredosis

El pasado 24 de julio conocíamos la triste noticia de que Demi Lovato había sido hospitalizada tras sufrir una sobredosis, supuestamente de heroína.

Este suceso se producía poco después de que la artista lanzase 'Sober', un nuevo tema en el que confesaba que ya no estaba sobria y que había vuelto a recaer en su adicción.

Dos semanas después, Demi ha querido publicar un mensaje en su perfil de Instagram, seguido por más de 70 millones de personas en el que asegura estar muy agradecida por estar bien y viva y promete que continuará luchando contra su adicción ingresando en un centro cuando salga del hospital, tal como se supo hace unos días.

"Siempre he sido transparente sobre la adicción que tengo. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no desaparece, es algo que tengo que continuar superando y todavía no lo he hecho.

Quiero dar gracias a Dios por mantenerme viva y bien. A mis fans, siempre voy a estar agradecida por todo vuestro amor y vuestro apoyo, tanto en el pasado como en el futuro. Vuestros buenos pensamientos y oraciones me han ayudado a navegar durante todo este tiempo. Quiero dar las gracias a mi familia, a mi equipo, y al personal médico de Cedars-Sinai, quienes han estado a mi lado durante todos días. Sin ellos no podría estar escribiéndoos esta carta.

Ahora necesito tiempo para curarme y concentrarme en mi sobriedad en mi camino a la recuperación. Nunca voy a olvidar el amor que me habéis mostrado y miro hacia el día en el que pueda decir que ya estoy en el otro lado. Continuaré luchando. Demi."