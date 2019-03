Encontronazo entre Rosalía y el alcalde de Valladolid sobre su supuesto caché

Tras darse el cartel de las Fiestas de La Virgen de San Lorenzo de Valladolid, un ciudadano preguntó al alcalde, Óscar Puente, si había la posibilidad de tener a Rosalía en la ciudad.

Lo que era una simple petición de un usuario de Twitter, acabó generando un debate y una polémica, ya que el político respondió que no contrataban a la cantante catalana porque "pide 500.000 euros".

Pide 500.000 €. Tú me dirás.

Ante esta situación, Rosalía ha roto el silencio y ha aclarado que "lo que se dice que pedimos por nuestro show es falso". Además, ha explicado que sus actuaciones no son sencillas y que trabajan muchas personas para que sus espectáculos sean increíbles.

Lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos x nuestro show es q es falso. Es cierto q no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increible, pero eso que se ha dicho esta lejos de ser verdad.

Pero el alcalde de Valladolid ha seguido defendiendo su primer mensaje con un nuevo tuit: "Su agente nos dijo, después de tenernos 2 meses esperando, que empezarían a hablar con nosotros a partir de 500.000€". Y añade que "si esa no es la cifra digamos su caché y estaremos encantados de contratarla" y acaba confesando que en 2018 ya intentaron contratar a la intérprete de Malamente, que "nos pedía 45.000€ pero no tuvo fecha".

Su agente nos dijo, después de tenernos 2 meses esperando,que empezarían a hablar con nosotros a partir de 500.000€. En todo caso si esa no es la cifra digamos su caché y estaremos encantados de contratarla. Ya lo intentamos en 2018 cuando nos pedía 45.000€ pero no tuvo fecha. https://t.co/aszMTqGvxu

Finalmente, para "zanjar esta polémica", Puente añade que "no decimos que el cache de Rosalía sea alto o bajo, ni criticamos lo que pide. Simplemente decimos que no podemos pagarlo".

Por último y por zanjar esta polémica, no decimos que el cache de @rosaliavt sea alto o bajo, ni criticamos lo que pide. Simplemente decimos que no podemos pagarlo. Ante la pregunta de por qué no traemos a esta artista hemos respondido con absoluta transparencia. Y con la verdad.