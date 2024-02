El enfado de Ruth Lorenzo tras los abucheos por el fallo técnico de la actuación de Almácor

La gala final de la tercera edición del Benidorm Fest no ha sido perfecta a nivel técnico. Pese a que parecía que las actuaciones seguían su curso de manera correcta, ha habido un participante que ha visto su performance perjudicada.

Almácor, que defendía su tema Brillos Platinos, tenía previsto lanzar fuegos artificiales y un potente plano cenital al final de su tema, pero no resultaron y afectó a la puesta en escena que se había preparado de cara a la final del certamen musical.

Pese a que no fuese su responsabilidad, ha sido la presentadora Ruth Lorenzo la que ha tenido que salir a dar la cara frente al público, que no se había percatado en un principio: "Me comunican desde dirección que ha habido un problema en las pantallas con la actuación de Almácor. Esperemos que no penalice. Todos estamos contigo, eres un rey", le dijo la cantante.

Unas palabras que sirvieron para todo lo contrario a lo que esperaba Ruth: en lugar de aceptar el fallo, el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm empezó a gritar, silbar y abuchear pidiendo que Almácor repitiese su actuación y que se trataba de un boicot, pero no fue posible, ya que la dirección no lo consideró oportuno.

Ante la negativa del público, la presentadora hizo una petición: "Antes de continuar, me vais a permitir que me dirija al público. En estos días, durante la convivencia con los artistas en el hotel Don Pancho, que es nuestra casa aquí en Benidorm, muchos de ellos nos comentaban que se sentían muy mal cada vez que abucheabais porque no se sentían merecedores del voto que recibían anteriormente. Así que os voy a pedir por favor que respetéis a los artistas que están aquí. Por favor, os lo ruego...", imploró muy apurada.

Los presentes consiguieron captar a la artista con un enorme enfado tras lo sucedido, con el semblante muy serio. Muy apurada, Ruth se acercó al artista para disculparse en primera persona, pero ella quedó un poco triste con todo lo sucedido.

El vídeo no ha tardado en hacerse viral y ser comentado por miles de usuarios en las redes sociales, lamentado el mal trago que pasó la presentadora y el fallo técnico de la actuación de Almácor.