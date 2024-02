¿Quién es Almácor? Conoce al artista urbano y la historia de su canción 'Brillos platino' del Benidorm Fest 2024

Almácor ha sido una de las sorpresas de la lista de artistas aspirantes a representar a España en Eurovisión 2024. El joven cantante de 26 años se perfila como uno de los favoritos del Benidorm Fest con su canción Brillos platino,cuyo videoclip superó las 100.000 visualizaciones en sus primeras 48 horas en YouTube.

El intérprete de Villena (Alicante) cobra fuerza como candidato a viajar a Malmo y confirma así que en este último año ha pasado de ser una joven promesa del panorama musical urbano español a ser una figura destacada.

La canción que lo ha colocado entre los favoritos surgió durante un concierto de Harry Styles al que acudió como público. “Justo lo pensaba hace unos días, porque fue la sensación que me dio el concierto en general, pero, sobre todo, si mal no recuerdo, él abrió con Music for a Sushi Restaurant, que es un tema increíble. Esa emoción, la alegría, esa energía y ese brillo que tuve por dentro, porque es el mejor que he visto, la tenía que transmitir de alguna forma. A mí me brillaba la cara y eso es lo que yo quiero trasladar a una canción”, explicó a El Periódico sobre cómo y por qué compuso Brillos platino.

El exlider de One Direction no es su única fuente de inspiración. Almácor reconoce encontrarla en un buen número de artistas pop, como Aitana o Justin Bieber; del rap, como Eminem; y de reguetón, como Jhayco, Daddy Yankee, Nicky Jam o Feid. A estos dos últimos los admira especialmente y espera poder llegar a firmar alguna colaboración con ellos.

2022, el año que cambió su vida

Fue en 2019 cuando el alicantino debutó en el mundo de la música, cumpliendo así su sueño. Su primer tema, Báilalo, se convirtió en un éxito inesperado y colocó su nombre dentro de la escena urbana. A este le siguieron El Dembow y La Habana que lo situaron como uno de los prometedores talentos del género.

Después llegaron De to’, tema que lanzó en colaboración con La Zowi y Chimbala; y Fuera de cobertura, con Chema Rivas y Chus Santana.

Hace algo más de doce meses que Arturo Almarcha Corella —verdadero nombre del músico alicantino— despedía uno de los años más importantes de su vida, profesionalmente hablando. “Este año ha sido el que más ha cambiado mi vida y estoy súper agradecido por ello. Por fin me siento preparado al 100% para traeros lo mejor de mí en 2023. Llevo muchísimo tiempo haciendo música y trabajando en silencio pero ya ‘tamos ready’ pa ir soltando todo…”, reconocía en sus redes sociales.

Y así fue: en junio de 2023, Almácor lanzó su primer EP, Melancoliz, en el que reunió seis temas —Extraño, Bailando y Bebiendo, Vinos en Marbella, Explícame, San Juan y Colores Tristes—, canciones que reúnen ritmos urbanos, afrobeats, reggaetón y dancehall con los que recorrió algunos de los principales festivales de la escena urbana de nuestro país.

Siguiendo la estela de Maneskin y Chanel

Almácor asegura que llevaba un par de años barajando la posibilidad de presentarse al Benidorm Fest y quería “estar superpreparado” y seguro de “llevar una buena propuesta”. Parece que no se ha equivocado pues son muchos los que le ven como un posible ganador, aunque él rehúye de estos vaticinios para no sumar presión: “De lo único que tengo miedo es de que se acabe el Benidorm Fest y decir ‘tío no lo he disfrutado”.

En lo que a la puesta en escena se refiere, está dispuesto a darlo todo y a llenar el escenario de ‘brillos platino’ y asegura que tiene como referentes las actuaciones de Maneskin, Loreen y Chanel. Para esta última, además, solo tiene palabras de admiración: “Lo que hizo en Eurovisión fue un espectáculo y mola mucho. Y luego la música que está sacando la clava, tío. No solo es que ha abierto camino, sino que también trajo algo diferente, más movido y es increíble”.