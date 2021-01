Espectacular topless de Elizabeth Hurley en la nieve con 55 años: "No eres humana"

Elizabeth Hurley es una de las actrices más bellas de Hollywood. Nacida en Basingstoke, Reino Unido, un 10 de junio de 1965, es conocida además por su faceta como modelo y diseñadora de moda.

Su carrera en el cine comenzó a finales de los 80, y en 1994 acaparó todos los flashes y la atención de la prensa internacional en el estreno de 'Cuatro bodas y un funeral' con su entonces pareja, el también actor Hugh Grant.

Conocida por películas como Austin Powers, 'Al diablo con el diablo' junto a Brendan Fraser o series como 'Gossip Girl' o 'The Royals', Elizabeth ha compaginado siempre su carrera como actriz con su faceta de modelo, al tratarse de una de las mujeres más bellas del cine.

Ahora, con 55 años, nos ha sorprendido con un espectacular topless en la nieve en el que parece que el tiempo no pase por ella.

En la imagen, que suma más de 277.000 'likes', vemos a la actriz con un abrigo de pieles abierto, delante de una verja de hierro forjado, con un jardín de nieve de fondo.

"How could I resist?" ("¿Cómo iba a poder resistirme?"), escribe junto a la imagen, donde leemos comentarios que alaban su belleza inmutable, del tipo: "No eres humana". Otra fan escribía a modo de broma: "Mi hijo tiene la misma edad que el tuyo. Si publicara cosas como esta, juro que quedaría mortificado de por vida 😂".

No es la primera vez que la actriz luce cuerpazo para celebrar el no-paso del tiempo por ella. Así, ya nos sorprendió con otro topless para celebrar su 53 cumpleaños, y con un espectacular desnudo el año anterior.

¡Esto de dar envidia parece que ha convertido en una tradición para Elizabeth Hurley!