El espectacular topless de Rosa López para celebrar sus 40 años

Rosa López acaba de cumplir 40 años y lo ha querido celebrar protagonizando una sugerente sesión de fotos en la que la cantante muestra su lado más sensual y artístico. Sin camiseta y luciendo un una larga melena, la cantante anuncia que está preparada para afrontar este nuevo año lleno de posibilidades. "Preparadita y con los brazos y el corazón de par en par como siempre y para no variar", decía, sin dejar de tener palabras de agradecimiento para los que la acompañan en su carrera y su día a día.

"Gracias a todos por hacer que cumplir años sea aún más especial. Estoy emocionada porque junto a mi equipo GAAK Comunicación, por primera vez sacaremos con sello propio el nuevo disco que se viene cocinando, y muchas canciones para por siempre mostraros el respeto y el amor, para vosotros. Sois magia pura", escribía en el post, que acumula más de 23.000 'me gusta'.

Natalia, Soraya, Lorena Gómez y Marta Sango son algunas de las compañeras y artistas que le han llenado la publicación de felicitaciones, piropos y mensajes de cariño.

"NADIE ME VA A ESTROPEAR EL MOMENTO"

Pocas horas después de publicar la fotografía, la cantante se daba cuenta de que muchos seguidores estaban criticando este topless en el que la cantante tapa estratégicamente su pecho con la melena. "Rosita eso es disfrutar para ti???? No mujer esa foto no es artística es fea no te va a ti ese posado. Se ve vulgar y tú no lo eres. Guapa", le decía una seguidora.

Ni corta ni perezosa, la cantante quiso dejar claro que nadie le iba a amargar un momento tan especial y publicó otra imagen de la misma sesión de fotos. "Es curioso ver alabar a artistas internacionales que hacen sesiones fotográficas de este estilo y se les valora de forma mágica, y aquí hagas lo que hagas te critican. Pues bien, acabo de cumplir 40 años y he hecho esta sesión de fotos para celebrarlo, así que nada ni nadie va a estropear un momento tan irrepetible y dulce como este. Si algo dejo claro en mi canción #Vacío, es eso, quererse y respetarse uno mismo, agradecer nuestros esfuerzos , conquistas y oportunidades de la vida. Y sentirse fuerte de alma no es malo, de verdad que no es nada malo".

"No me entra en la cabeza que alguien pueda criticar unas fotos tan chulas, de una mujer tan talentosa. Tu que eres un ser maravilloso no puedes decirlo, pero déjame que lo diga yo... -Que les den", comentaba Santiago Segura, uno de los muchos compañeros que le ha mostrado su apoyo.

"Haz lo que te salga del alllllma!!!! Y no pierdas tiempo en lo oscuro... que no vale la pena", le escribía Rozalén.