Laura Escanes se pronuncia sobre los rumores de infidelidad a Risto Mejide

Laura Escanes y Risto Mejide han decidido poner fin a sus siete años de relación. Lo han hecho público con unos comunicados llenos de muestras de cariño hacia el otro, y justificando esta decisión por el bien de Roma, la hija que tienen en común.

Sin embargo, desde que se supo de esta ruptura no han parado de surgir teorías de qué motivos pueden haber más allá para haber tomado esta decisión. Uno de ellos es una supuesta infidelidad de Escanes a Risto con uno de los coach de El Desafío, el programa de Antena 3 en el que Laura participa en su tercera edición.

A pesar de que, a diferencia de Risto, la joven no se ha vuelto a pronunciar públicamente tras el comunicado de separación, una periodista ha podido hablar con ella sobre estos rumores.

Se trata de Laura Fa, que ha explicado en su podcast Mamarazzi's que Laura habla de esta supuesta infidelidad como "informaciones falsas" y ha recordado que en medio de esta separación hay una menor de edad, su hija Roma, a la que le pueden afectar en un futuro este tipo de especulaciones. Por otro lado, no ha hecho ningún comentario hacia su amistad con el entrenador personal de El Desafío.

Por su parte, Risto publicó un mensaje en Instagram Stories poco después de haber hecho pública su ruptura con Escanes, lamentando que muchas personas hayan aprovechado un momento tan duro para hacer bromas y burlas al respecto.

"El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas. Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese fácil. Y a los que nos respetáis y nos lloráis, que sepáis que lloramos juntos. Gracias por vuestro cariño. Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre. Es un agujero que se te instala en el alma. Ojalá también tengáis razón. Ojalá se salga de esto", escribió el publicista.