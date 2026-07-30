Ester Expósito explota por los rumores de su relación con Mbappé: "Bulos creados con el fin de ensuciar una historia"

Esther Espósito ha explotado contra la opinión pública y ha compartido un comunicado advirtiendo de que tomará medidas legales si continúan los bulos: "No todo vale".

Ester Expósito es una de las actrices que más en el foco mediático está por su vida personal, y en los últimos meses ha sido protagonista de la crónica social por su relación con el futbolista Kylian Mbappé.

Son muchas las imágenes de la pareja pasando juntos las vacaciones, pero parece que también son muchos los rumores que circulan sobre ella, por lo que la actriz ha decidido romper su silencio a través de un comunicado en redes sociales.

En una publicación en stories de Instagram, la protagonista de Élite denuncia la difusión de "titulares e informaciones falsas y difamatorias" sobre su persona y deja claro que esas publicaciones "nada tienen que ver con la realidad".

En el texto, Expósito sostiene que se han difundido "bulos absurdos" cuyo único objetivo sería "ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad".

La artista ha decidido llevar el asunto un paso más allá porque "no todo vale", por lo que emprenderá "herramientas legales contra los responsables".

Ester Expósito, muy clara contra la opinión pública

No es la primera vez que Ester Expósito alza la voz contra la exposición pública y el impacto que tienen las redes sociales. En diferentes entrevistas y apariciones públicas ha denunciado la presión constante que sufren las mujeres por los comentarios sobre su físico y su vida privada.

Esa postura ya quedó reflejada en 2024, cuando respondió a los comentarios sobre su aspecto físico durante la gala Harper's Bazaar Women of the Year. Entonces pidió a los medios que dejaran de amplificar bulos "para conseguir un clic fácil" y defendió que este tipo de contenidos generan un importante desgaste psicológico en quienes los reciben.