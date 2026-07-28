David Bisbal defiende a Amalia, la concursante española de 'OT USA': "El español suena más rudo, pero es una manera de expresarse"

A principios de julio Amalia se ganó al público y al jurado en la primera gala de Operación Triunfo USA. Esta semana la joven madrileña, que es la única española del talent show, se ha visto envuelta en una polémica provocada, precisamente, por el choque cultural con sus compañeros. Anoche, durante la segunda parte de la gala 3, David Bisbal, que forma parte del jurado, quiso defender a la concursante y la manera de hablar de los españoles.

Las palabras de Bisbal hacen referencia a un desencuentro que tuvo la concursante con su compañera Allie durante uno de los ensayos. La californiana de padres mexicanos quiso poner la canción mientras Amalia estaba marcando los pasos, a lo que la madrileña contestó: "Como salga mal, como salga mal... que lo estoy explicando lento para que lo veáis".

Allie le reprochó el tono de voz, que según su criterio "no es el apropiado" y Amalia aseguró que se lo había dicho bien. La discusión fue a más cuando Carla intentó intervenir y la española le dijo que no se metiese. A pesar de que los seguidores españoles han defendido a la concursante porque entienden el tono de sus palabras, otros seguidores del formato no han visto con buenos ojos su actitud.

Aunque las concursantes consiguieron solucionar sus rencillas, Bisbal aprovechó su intervención este lunes 27 de julio durante la gala para defender a la española. "Te quiero dar un pequeño tip, Amalia. Quizás el español suena más rudo, pero no es rudo, te lo prometo. Es simplemente que quizás estás queriendo exponer una ayuda pero que suena de otra manera. Pero te prometo que como andaluz que soy y como español, es una manera de expresarse", aclaró el almeriense.

Esta no es la primera vez que Amalia tiene problemas por las diferencias culturales con alguno de sus compañeros. Hace unos días, Carla acusó a la madrileña de ser una "tocona" por estar abrazada a Aziz en el sofá. Más tarde, la puertorriqueña Lalah también reprobó esta comportamiento asegurando que "es bien toquetona. Piensa que eso es ser amigable. Hasta a Daniel lo toca. Es raro".

Sin embargo, Amalia se defendió y dejó claro que, además de no estar haciendo nada malo, no iba a cambiar su forma de ser.