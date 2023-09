Eva Soriano recupera una foto de cuando se presentó al casting de Operación Triunfo en 2008

Tenía 18 años y un sueño que cumplir.

Eva Soriano quiso entrar a la Academia más famosa de televisión en el año 2008, que corresponde a la edición que terminó ganando Virginia Maestro. El segundo lugar lo ocupó Pablo López, ejemplo que vuelve a confirmar la profecía del puesto número dos en el concurso musical. David Bisbal,Aitana y Manuel Carrasco también quedaron a un solo paso del triunfo.

El recuerdo de su paso por el casting sigue vivo en su recuerdo. Tanto es así que la presentadora de Cuerpos Especiales, el morning de Europa FM,ha compartido este lunes una imagen de aquel momento. Mientras hacía cola, un joven Ismael Beiro —ganador de Gran Hermano— se le acercaba con el micrófono para hacerle unas preguntas. Todavía tiene una espinita clavada por su eliminación en el casting y eso la ha llevado a pedir la dimisión, en clave de humor, de Tinet Rubira, director de Gestmusic.

"He encontrado esta foto de cuando hice el casting de OT 2008, la persona de espaldas es Ismael Beiro que estaba de reportero, os perdisteis que fuera vuestro Pablo López. Tinet Rubira dimisión", ha escrito junto al documento gráfico que da fe de ese momento.

Con mucha guasa, Rubira ha contestado a la humorista destacando su triunfo a pesar de no haber cruzado la pasarela. "Tenemos una lista de gente que ha triunfado en los medios y en la música a pesar de no pasar los castings de OT. ¡Tú eres una de ellas! Del club de los No!", ha escrito muy divertido.

Cabe recordar que en el año 2017 —edición de Amaia, Ana Guerra, Lola Índigo y Aitana— Eva Soriano también hizo el pase de micros frente a Noemí Galera. Sin embargo, en ese momento lo hacía en calidad de reportera para el desaparecido programa Las que faltaban.