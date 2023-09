Siete cantantes que fueron rechazados en 'Operación Triunfo': de Ruth Lorenzo a Andrés Ceballos

Operación Triunfo ha sido el trampolín para decenas de artistas de este país. Desde sus inicios en 2001 hasta la última edición de 2020, la lista de cantantes que han saltado al estrellato por el talent show es gigante.

David Bisbal, Chenoa, Bustamante, Gisela, Edurne, Manuel Carrasco, Pablo López, Lola Índigo, Aitana... No todos los participantes han triunfado, pero sí varios de ellos.

¿Es la única forma de ser ganar fama como cantante en España? Ni mucho menos. Hay decenas de casos de cantantes que están en la cresta de la ola y que, sin embargo, fueron rechazados cuando se presentaron al castin de Operación Triunfo.

En las últimas horas, hemos conocido entre risas el caso deEva Soriano. Ha compartido en sus redes una foto de su prueba, confirmando que intentó entrar en 'la academia' y le dijeron que no les interesaba.

Tinet Rubira -director de la productora del programa le ha respondido que ella es una de las muchas estrellas que no lograron entrar y han triunfado por otro lado: "Tenemos una lista de gente que ha triunfado en los medios y en la música a pesar de no pasar los castings de OT. Tu eres una de ellas! Del club de los No!".

¿Quiénes han sido las superestrellas musicales que intentaron participar en Operación Triunfo y les dijeron que no? Te lo detallamos.

Ruth Lorenzo

Ruth Lorenzoes una de las voces más populares del país. Representó a España en Eurovisión y logró un fantástico décimo puesto en 2014. Su vida no ha sido siempre un camino de rosas porque en 2002 fue rechazada de OT y ella confesó que le sentó fatal.

"Me fui a mi casa más triste que todas las cosas y diciendo que nunca más me volvería a presentar a una cosa de estas. A lo mejor no estaba preparada en aquel momento. Tenía 19 años", dijo en una entrevista.

Afortunadamente no tiró la toalla. Se mudó a Londres y la cogieron en The X Factor, donde quedó quinta.

Pitingo

Antonio Manuel Álvarez Vélez, conocido por sus fans como Pitingo, también sufrió el rechazo durante el castin del programa en su primera edición. Antes de triunfar en la música, se presentó y le dijeron que no.

"El tren pasa muchas veces por la vida. Yo me presenté a 'OT 1' y no pasé... Te lo juro", explicó.

Diana Navarro

Diana Navarro, una de las cantantes más populares de flamenco/coplas, empezó sus andanzas en la música haciendo cola para entrar a OT durante su primera temporada. Ella misma reflexionó sobre ello en redes: "Batallitas: yo me presenté a 'OT1' y como no me seleccionaron, alquilé el plus para las clases de vox con Hellen. ¡Súper fan!".

Leire Martínez

Leire Martínez es una auténtica estrella gracias a su rol protagonista en La oreja de Van Gogh. Años antes, le cerraron las puertas de la academia en la segunda edición.

"Yo me presenté a la segunda edición de 'Operación Triunfo'. Llegué a los castings finales de Barcelona, éramos cien. En este país hay demasiado talento. Se valoran tantas cosas que igual aquel no era mi momento y este estaba por llegar", confesó la cantante.

En 2008, le llegó la oportunidad de sustituir a Amaia Montero.

Andrés Ceballos

¿Te imaginas que te rechacen en OT en dos ocasiones? Le pasó a Andrés Ceballos, el líder de DVICIO: "Yo cuando tenía 14 años fui a 'Operación Triunfo', pero no pasé. Luego fui con 16 y llegué en Barcelona hasta la final de los castings, pero tampoco pasé a la Academia. En ese momento ya éramos un grupo, pero la cosa empezó a ir más en serio".

Su triunfo estuvo muy ligado al grupo, que tantos éxitos ha tenido.

Carlos Marco

Con una brillante carrera en la televisión y la música, Carlos Marco también acudió en dos ocasiones al casting del programa y lo rechazaron.

"Me presenté dos veces. Era muy pequeño. Me presenté a la penúltima y antepenúltima edición. Me acuerdo que en todos los castings Noemí Galera me hizo cantar mucho y luego fue la que me dijo que no", contó en una entrevista.

Alba Roig

Siguiendo con las bandas que triunfaron durante los 2010, tenemos el caso de Sweet California, una girlband en la que se encontraba Alba Roig.

Ella se presentó a OT precisamente junto a Carlos Marco.

Otros artistas rechazados de 'OT'

Además de estos casos conocidos ampliamente por todos nosotros, hay otros casos menos populares como Vicky G. Luna, integrante del grupo Las niñas, Noemí Gallego, corista de Soraya Arnelas en Eurovisión 2009 y Anabel Conde en Eurovisión 2010, y artistas como Mara Barrós, Marta Mansilla y Davinia Arquero, excomponentes de Bellepop y Venus; Nalaya Brown, Montse Fernández y Almudea Labrea.

La lista es muy larga y poco a poco iremos ampliándola con más cantantes que años después serán superestrellas.

¿Te ha sorprendido alguno de ellos?