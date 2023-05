Noemí Galera de cerca: sus inicios, 'Operación Triunfo' y su marido Arnau Vilà

Su cara como madre y directora de la academia de Operación Triunfo es ya marca del talent show musical, uno de los programas más exitosos de la historia de la televisión, para el que acaba de renovar en su nueva edición de 2023, que se emitirá por primera vez en una plataforma digital.

Noemí Galera es directora de casting de la productora Gestmusic y lleva 30 años dirigiendo el cotarro de los saraos televisivos más populares, que la han encumbrado como una de las productoras más reconocidas, además de hacerla coincidir con su actual marido y familia, el músico Arnau Vilà.

Nacida en Barcelona hace 56 años, Galera es una de las grandes directoras de casting, y la cara más conocida en su sector. Pero sus labores de dirección y su perfil como jurado también ha estado latente a lo largo de su carrera, a lo que ahora se suma una ardua y trabajada trayectoria como tiktoker.

Presente de una u otra forma en producciones de todos los colores y cadenas, ha dirigido el casting de la joya de su trayectoria, Operación Triunfo, y también de Eurojunior, ¡Tu gran día!, Lluvia de estrellas, Allá tú, El número uno o Tu cara no me suena todavía, la versión anónima del popular programa de Atresmedia, Tu cara me suena.

Ha dirigido o codirigido multitud de programas musicales, como Un siglo de canciones, 2000 canciones y Nuestras canciones Tu gran día y Operación Eurovisión y se ha puesto delante de las cámaras para formar parte del jurado de Operación Triunfo, ¡Mira quién baila! y Tú sí que vales.

Inicios de su carrera profesional

No estaba previsto. El torbellino de vida que llevaría y los focos y el espectáculo no estaban en sus planes. "Hice una burrada que me funcionó y me cambió la vida", explicó en la entrevista que dio a su amigo y colega Ángel Llàcer en Burradas.

La catalana estudiaba Filología Hispánica y tenía una amiga trabajando en Gestmusic haciendo casting para el programa de TV3 Amor a primera vista, que se convirtió en el lugar donde buscar pareja.

Noemi Galera en el concurso 'Amor a Primera Vista'.

Necesitaban una azafata, pero al final las tornas cambiaron y le propusieron concursar. "Tenía 24 años, acababa de dejar a mi novio y decidí que me presentaba. Hice el casting y me llamaron". "Fui, gane, di la vuelta al mundo y allí los jefes me conocieron". El resto, por muy manido y típico que suene, es historia.

Le cambió la vida. Ahora lleva 30 años en el oficio en los que se ha colocado delante, detrás y a todos los lados y ángulos de la pantalla.

Comienzo y trayectoria en 'Operación Triunfo'

En OT lo aprendió todo. Ha dirigido su casting, ha estado al cargo de la subdirección y también ha formado parte del jurado del programa en sus primeras ediciones, entre 2005 y 2011. Sin embargo, admite que le gusta más ser directora de la academia de los triunfitos. "Creo que no volvería a ser jurado. En OT, no".

Noemí Galera valora a Virignia en 'OT' 2008.

Durante las últimas ediciones, inauguradas con la edición de Aitana o Amaia en 2017 y se terminaron con la pandemia, en 2020, Galera demostró que se le daba realmente bien ser la gran mamá de sus niños. Y no cabe duda de que es la parte más agradecida del concurso.

"Creo que no volvería a ser jurado. En 'OT', no".

En sus entrevistas deja claro lo que significa su implicación en el espacio musical para ella, tanto profesional como personalmente. "Para mí OT es todo profesionalmente. Lo que más me ha hecho disfrutar en mi trabajo. He aprendido y sufrido mucho, pero me lo he pasado tan bien".

Su vida con Arnau Vilà, marido y compañero

OT también le regaló al amor de su vida, el catalán músico Arnau Vilà, y la mayor locura. Coincidieron en el casting de Operación Triunfo en 2009.

"La mejor decisión que tomé en mi vida fue irme con Arnau"

"Cuando le conocí, yo llevaba casada 15 años con otra persona. En 15 días me lié la manta a la cabeza y dije: hasta aquí. Me ha funcionado muy bien porque nueve años después tenemos dos niños", reconoce en Burradas. "Todo mi entorno pensaba que era una locura, pero a veces uno tiene que arriesgarse para ser feliz. La mejor decisión que tomé en mi vida fue ese día".

La pareja ya cumple 14 años enamorada y unida. Hoy, el músico es su pareja, marido, padre de sus dos hijos, Aina y Lluc y compañero de platós y programas. Vilà es el director musical de Tu cara me suena, el formato de imitaciones producido por Gestmusic para Atresmedia donde se le puede ver cada viernes.