¿Qué fue de Virginia Maestro, la favorita de Risto Mejide en 'OT 2008'?

Te interesa El cambio radical de imagen de Nina: ya no es como la recuerdas

Virginia Maestro, la joven que conquistó a Risto Mejide, y a la audiencia en OT 2008, ya no es como la recuerdas. Hace tiempo que la jienense decidió cambiar de imagen y teñirse de rubio. Su imagen actual es esta.

Virginia Maestro ganó Operación Triunfo cuando tenía 26 años, hoy tiene 39.

No es lo único que ha cambiado en la vida de la joven de Linares (Jaén), ahora afincada en Madrid donde comparte casa con una de sus hermanas.

Virginia entró en OT como Virginia Maestro y al salir se convirtió en Virginia Labaut. Su apellido artístico fue el nombre de su primer disco y lo eligió Risto Mejide, su gran defensor dentro de la Academia.

"Viene del primer local de Barcelona donde él escuchó jazz, que se llama La boîte. Esta palabra francesa significa además caja de música y discoteca", contó en la presentación del trabajo que publicó seis meses después de alzarse como ganadora del concurso.

Con ese nombre artístico publicó sus siguientes dos discos —Dulce Hogar (2011) y ​ Night & Day (2013)—, pero en 2015 recuperó su apellido que utilizó para lanzar BlueBird, su cuarto disco, y Del Sur, el quinto que llegó en 2019.

Desde que dejó OT, no ha dejado la música y durante el confinamiento se afanó en dar conciertos para sus fans.

A Virginia le gusta definirse como cantante y compositora y busca huir del mito del ganador de OT, del que se dice que nunca acaba de triunfar.

"Creo que en la vida nada es fácil y no creo en el mito del ganador de OT. Yo soy el polo opuesto al ganador de OT. No soy la mítica ganadora de OT porque no era la mítica concursante de OT, pero por circunstancias de la vida lo gané", aseguró en una entrevista en 2015, al contar que entró porque vivía con una mano delante y otra detrás, por pura necesidad.

"No solo no me arrepiento porque he aprendido mucho. No sería la persona que soy hoy si no hubiera vivido esa experiencia", asegura ahora tras su paso.

Su relación con Risto Mejide

Virginia Maestro y Risto Mejide tuvieron una estrecha relación al acabar Operación Triunfo 2008. El publicista le ayudó a lanzar su primer disco fue tal el vínculo entre ambos que se llegó a hablar de que eran más que amigos.

Lo negó en la entrevista de 2015 asegurando que se divirtió mucho viendo los vídeos que se publicaron especulando sobre su relación, anécdotas que definió de "irreales y fantasiosas".

Los rumores no dieron por finiquitada la buena relación entre ambos. De hecho, Virginia fue protagonista de la boda de Risto Mejide y Laura Escanes subiéndose al escenario en el momento del baile para dedicar una canción a los novios.

De su vida personal se sabe poco o más bien nada, más allá de que vive en Madrid con su hermana. Ella sí habló de una relación con el músico Sergio Fernández, con quien ha trabajado, pero en 2015 dijo que ya no estaban juntos.

A punto de ser cantante de La oreja de Van Gogh

Lo que sí se sabe de Virginia Maestro es que estuvo a punto de entrar en La Oreja de Van Gogh tras la marcha de Amaia Montero. Fue antes de entrar en Operación Triunfo.

Se enteró de que estaban buscando una sustituta por una vecina amiga del grupo y se presentó. "Me gustó mucho y al cabo de las dos semana me llamaron para decirme que estaban entre mí y otra chica". Al final se decantaron por la otra chica, que era Leire. Ella entró en OT y ahora piensa que fue lo mejor que le pudo pasar, al fin y al cabo en el grupo no hubiese podido componer la música que tanto le gusta hacer.