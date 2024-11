Una exmodelo de Playboy devela que Puff Daddy exhibía vídeos de Jennifer Lopez mientras estaba con ella

Una nueva denuncia pública se ha sumado al relato de abusos y prácticas cuestionables por parte del rapero Puff Daddy, que se enfrente a una gran causa que investiga la consecución de delitos como abuso y agresión sexual o tráfico de drogas.

Rachel Kennedy, antigua modelo de Playboy, ha explicado en el podcast The Trial of Diddy, del diario británico Daily Mail, que coincidió con el productor Sean Combs en el club de topless Seventh Heaven de Tokio, en el que trabajaba como bailarina.

Tal y como detalla la exmodelo, tanto Puff Daddy como su séquito acudieron a una fiesta en el local en el año 2000 y, tras conocerla, invitó a la estadounidense y a unas amigas a una fiesta en el hotel en el que se alojaba. "Me di cuenta antes de cruzar la puerta principal de que era solo él", ha recordado. "Pensé: Esto no es una fiesta. No es el tipo de fiesta que todos esperábamos".

"Estaba solo. Nunca imaginé que estaría solo en la habitación. Pero entramos y no pensamos nada extraño. Fue lo suficientemente amable como para que decidiéramos: Está bien, simplemente pasaremos el rato con él".

Nada más entrar, Kennedy se percató de que el rapero había puesto en la televisión un vídeo de Jennifer López y estaba hablando con ella por teléfono, ya que en ese momento mantenían una relación. on quien estaba saliendo en ese momento."Me pareció un poco espeluznante, muy irrespetuoso porque ya estábamos en su habitación y no había ninguna fiesta en marcha".

"Esa noche estábamos consumiendo cocaína y él dijo que no le gustaban las drogas y que no quería nada parecido a su alrededor. Así que nos colábamos en el baño y lo hacíamos, porque él decía que solo fumaba marihuana y no quería drogas a su alrededor", ha apuntado sobre aquel momento.

Un consumo de sustancias previo al encuentro sexual que Sean Combs mantuvo con las modelos. "Nos llevó al dormitorio y procedió a desnudarnos", dijo Kennedy. "Nos ordenó que le hiciéramos sexo oral. Y simplemente lo hicimos. Bebimos bastante champán en ese momento. Y simplemente hicimos lo que nos dijo (...) No fue forzado. No hay nada forzado en ello. Fue simplemente algo como, esto es lo que quiero. Y tanto yo como la otra chica procedimos a complacerlo de esa manera".

Incidente con su guardaespaldas

Además de aportar datos sobre cómo era el pene de Puff Daddy -"el largo está bien (...) pero el ancho es, ya sabes, como el de un lápiz"-, la exmodelo ha recordado un incómodo incidente que tuvieron tanto ella como su acompañante con uno de los guardaespaldas del rapero.

Nada más acabar su encuentro sexual, Kennedy ha rememorado que uno de los guardaespaldas la recordó de su visita al club de topless y entró en cólera. "¡Esa es mi chica! ¡Esa es la chica de anoche! ¿Qué está pasando?", ha detallado acerca de la reacción del miembro del séquito de Puff Daddy.

"Trató de sacarnos de la habitación a patadas”, ha dicho durante la entrevista, añadiendo que Puff Daddy no hizo ningún gesto para detener la actitud de su empleado. Años después, sabiendo lo que sé ahora, creo que tuvimos más que suerte", ha sentenciado la exmodelo.