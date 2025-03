Una experiencia personal, un videoclip y su trabajo como actor: la curiosa coincidencia de Pablo Alborán con un hospital de Valencia

Pablo Alborán acaba de publicar Clickbait, un tema en el que el malagueño rapea por primera vez para volcar todo lo que siente sobre la cara negativa de la fama.

Para promocionar esta vuelta a la música con el que será su primer single de un nuevo álbum, el malagueño ha visitado El Hormiguero, donde además de hablar de su proyecto, ha tratado otros temas.

De hecho, el cantante de Saturno ha comenzado la entrevista contando que estos últimos años ha estado más desconectado de su profesión por estar acompañando a un ser querido en la superación de un cáncer. Y esta experiencia le ha cambiado por completo, pero además se ha convertido en algo muy simbólico en su vida por dónde ocurrió.

A partir de ese momento comenzaron a pasarle a Alborán una serie de coincidencias con relación a un hospital en valencia. Así lo ha contado el intérprete, fascinado por lo que le ha ocurrido.

"Cuando me llaman para decirme que nos vamos al hospital de Valencia, yo estaba grabando con Mikel Izal un videoclip de una canción que se llama La Fe", ha explicado el cantante, haciendo referencia a que el hospital donde trascurrió la enfermedad de su ser querido se llama La Fe.

No obstante, en ese momento no se dio cuenta, y le costó procesarlo hasta que llegó la segunda coincidencia. "Mi cabeza estaba en encefalograma todo, pero cuando pasa todo y llego a mi casa a escribir, me llama mi repre de cine, Antonio Rubiales, y me dice que me estaban llamando para hacer el casting para la segunda temporada de Respira", ha continuando narrando.

Fue en el momento de leerse el guion de la serie cuando Alborán se dio cuenta de un curioso dato: "Me preparo y veo que está todo ambientado en un hospital de Valencia". "En ese momento dije que como me cogieran no es que lo fuera dar todo, sino que iba a intentar entregar mi alma en este proyecto, y es lo que estoy intentando hacer", ha explicado, mostrándose emocionado por cómo esta casualidad le ha traído tanto un proceso triste como cosas bonitas.