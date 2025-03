Letra y significado de 'Clickbait', la nueva canción de Pablo Alborán

Pablo Alborán se ha quedado sin pelos en la lengua tras el lanzamiento de Clickbait, su nueva canción que funciona como el primer adelanto de su futuro séptimo álbum de estudio.

El artista innova y se acerca al rap para criticar la superficialidad imperante en las redes sociales, el odio que alimenta egos y la manipulación de la información. "Muchos dicen que me conocen / Pero no tienen ni idea de quién soy / Flash, flash, mucho clickbait / Mucho fake / Demasiada la paciencia que les doy (¿Aló?)", repite Alborán en el estribillo para poner en relieve la propia identidad frente a los prejuicios del resto.

"Muchos dicen que me conocen / Pero no tienen ni idea de quién soy"

La letra de Clickbait también reflexiona sobre la fama y las consecuencias que esta acarrea. El malagueño mira de frente a quienes lanzan acusaciones o especulaciones en redes sociales a cambio de aceptación en redes sociales. "Algunos tienen veneno en los corazones / Les provoca adrenalina / Más de lo que pensáis / Pura anfetamina para un ego sin likes / Fama, fama, fama, fama / Dime, ¿qué coño te para?", canta. Y zanja: "Me quedo con la gente que me mira a la cara".

Por otro lado, Pablo Alborán critica que en los tiempos que corre parece que la sociedad no se alegra por la felicidad del resto. Critica que la envidia y el egoísmo estén por encima de la empatía. "La gente se ha vuelto loca / Se creen psicólogos de turno / Y a mí me gusta que la gente sonría / No me molesta ni pregunto sus razones / Si me jodiera verlos / Me preocuparía", dice.

El significado de 'Clickbait', explicado por Pablo Alborán

Según el propio cantante, Clickbait es la canción "más íntima" de su carrera. "Me abro en canal y espero que muchas personas se identifiquen con este sentimiento. [...] Dedicado a todas las personas que quieran gritar conmigo que están hart@s de los prejuicios, las etiquetas y la amargura de los que se molestan al verte feliz", escribe en sus redes sociales.

Letra completa de 'Clickbait', de Pablo Alborán

Muchos dicen que me conocen

Pero no tienen ni idea de quién soy

Flash, flash, mucho clickbait

Mucho fake

Demasiada la paciencia que les doy (¿Aló?)

-

Vuelo directo a tu boca

De Málaga a Saturno

La gente se ha vuelto loca

Se creen psicólogos de turno

Y a mí me gusta que la gente sonría

No me molesta ni pregunto sus razones

Si me jodiera verlos

Me preocuparía

Algunos tienen veneno en los corazones

Les provoca adrenalina

Más de lo que pensáis

Pura anfetamina para un ego sin likes

Fama, fama, fama, fama

Dime, ¿qué coño te para?

Me quedo con la gente que me mira a la cara

-

Muchos dicen que me conocen

Pero no tienen ni idea de quién soy

Flash, flash, mucho clickbait

Mucho fake

Demasiada la paciencia que les doy (¿Aló?)

-

Ya no blanqueo el tesoro de mis atardeceres

¿Por qué he pedido perdón por disfrutarlo tantas veces?

Si a mí me gusta que la gente sonría

No me molesta ni pregunto sus razones

Si me jodiera verlos

Me preocuparía

Algunos tienen veneno en los corazones

¿Te provoca adrenalina? Más de lo que pensáis

¿Pura anfetamina? Para un ego sin likes

Fama, fama, fama, fama

Dime, ¿qué coño te para?

Me quedo con la gente que me mira a la cara

-

Muchos dicen que me conocen

Pero no tienen ni idea de quién soy

Flash, flash, mucho clickbait

Mucho fake

Demasiada la paciencia que les doy

-

Muchos dicen que me conocen

Pero no tienen ni idea de quién soy

Flash, flash, mucho clickbait

Mucho fake

Demasiada la paciencia que les doy

-

Muchos dicen que me conocen

Pero no tienen ni idea de quién soy

Flash, flash, mucho clickbait

Mucho fake

Demasiada la paciencia que les doy

-

Muchos dicen que me conocen

Pero no tienen ni idea de quién soy

Flash, flash, mucho clickbait

Mucho fake

Demasiada la paciencia que les doy