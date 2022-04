Las famosas españolas que han ido a la gala MET: quiénes son y cómo fueron vestidas

Las alfombras rojas ya están puestas para una nueva entrega de la MET Gala, uno de los eventos sobre moda más importantes del año y que ya lleva 70 años de tradición a sus espaldas.

Se trata de una cita bastante exclusiva y son muchos los artistas que, cada año, se quedan sin invitación para el acto organizado por Anna Wintour. Se le conoce también como los Oscar de la moda y tiene un nivel increíble de promoción mundial.

El año pasado, se filtraba que la cantante Rosalía sería una de las invitadas y se codearía en la misma mesa con divas de la talla de Naomi Campbell, Beyoncé o Lady Gaga.

Son pocos los invitados españoles que han podido acudir a esta cita, sin embargo, todo cambia en relación a los vestidos de diseñadores españoles, ya que grandes celebridades han podido desfilar con looks suyos. Aun así, Rosalía no ha sido la única española invitada a la MET Gala.

Rosalía

La última celebridad española en pisar la MET Gala fue Rosalía en 2021. Sorprendió a todos los asistentes porque la temática era 'Moda estadounidense', sin embargo, ella llevaba un outfit diseñado por el estadounidense Rick Owens y que recordaba los años dorados del flamenco, con un enorme mantón de Manila y un vestido rojo con grandes guantes y botas.

Penélope Cruz

La actriz, Penélope Cruz, también tuvo la oportunidad de ir a la MET Gala en el año 2019. En su caso, lucía un vestido de Chanel, la favorita de la artista, en colores blanco y negro con un aire vintage, al que acompañaba con un destacado flequillo.

Victoria y Cristina Iglesias

En el mismo año 2019, las hijas gemelas de Julio Iglesias, Cristina y Victoria, también pisaron la alfombra roja. Aparecieron vestidas con unos increíbles looks de Oscar de la Renta exactamente iguales, aunque en diferentes colores pastel: una en rosa y la otra en azul.

José María Manzanares

Años atrás, en 2015, el torero José María Manzanares fue el único invitado español a la Gala. En su caso, escogió un traje de Dolce & Gabbana muy chic y en tonos oscuros.

¿Cuál es el tema de la Gala MET 2022?

In America: An Antology of Fashion es la temática de la Gala MET 2022, una continuación de In America: A Lexicon of Fashion, la primera parte de esta exhibición que tuvo lugar en 2021. Con este título, la muestra recoge un recorrido por la moda típica en Estados Unidos, tanto en hombres como en mujeres, desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

"Durante muchos años hemos examinado nuestra colección para descubrir historias ocultas o sin contar (…) Nuestra intención para esta segunda parte es reunir todas estas historias en una antología que desafíe las historias percibidas y ofrezca una lectura alternativa de la moda norteamericana", señala Andrew Bolton, curador jefe del Instituto de Vestuario del MET Museum, en la revista Vogue.