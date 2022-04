Shakira cuenta cómo nació su colaboración con Rauw Alejandro: "Pasó por casa con Rosalía"

Shakira y Rauw Alejandro cantan juntos Te felicito. La cantante colombiana se ha aliado con el puertorriqueño en su última canción, que estrenó el viernes 22 de abril, y de la que ha hablado en una entrevista con Enrique Santos.

"Nos presentó la discográfica. Estábamos un día en Miami escuchando mi disco y pensando en colaboraciones. Le dije a Afo (CEO of Sony Music Latin Iberia) que me gustaba mucho Rauw Alejandro, me gustaba su sonido, la verdad que creo que es un artista que ha sabido evolucionar, entonces me dijo: 'Vamos a llamarlo y le dices'. Entonces le llamamos y le dije que me gustaba su música y que algún día me gustaría colaborar con él y me dijo que a él también. Superamable", contó la cantante sobre el inicio de su colaboración.

Siguió en Barcelona, en una visita de Rauw y Rosalía a Cataluña. "Se pasaron por casa, les toqué un par de canciones de mi nuevo álbum y cuando le toqué Te Felicito se volvió loco. Le dije: 'Esta es la que pensaba para ti", añadió la artista. "Fue perfecto porque él se imaginó en ella cantando, colaborando y metiéndole una parte reguetonera. Es electrónica, tiene funk, pero es funk y reguetón que le hace bastante inusual".

"A ambos les gustó mucho la canción y a partir de ahí hablamos de cómo hacerlo y en pocos días estábamos filmando el video", añadió Shakira, a la que sus fans ya ven colaborando con Rosalía.

¿Una colaboración de Shakira y Rauw Alejandro?

Shakira canta con Rauw Alejandro en Te felicito y muchos creen que pronto lo hará con Rosalía en otra canción. Es un rumor con cierta base sólida, las dos cantantes se conocen y además sabemos que la catalana es un gran admiradora de la colombiana.

Se lo ha dicho Rosalía a un seguidor de TikTok que le preguntó directamente por el tema. Su respuesta hace soñar en esa colaboración: “Siempre he sido tan FANNNNN 💓💓💓 me encanta Shak”.

¡Y un dato extra! Le gusta tanto Shakira que hasta la sabe imitar. Este vídeo es la prueba.

Te felicito, la canción de Rauw Alejandro y Shakira