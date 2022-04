Lady Gaga compone y canta ‘Hold My Hand’, tema principal de la película 'Top Gun: Maverick'

Lady Gaga es la responsable de Hold My Hand, el tema principal de la película Top Gun: Maverick, la secuela del clásico de 1986, cuyo tema Take my breath away recibió entonces el Oscar a Mejor canción original. Para la interpretación de este tema, el compositor Giorgio Moroder eligió a la banda estadounidense Berlin, quienes alcanzaron el pico de su fama con esta canción.

En esta ocasión, la también ganadora de un Oscar a Mejor canción original por el tema Shallow, de la película Ha nacido una estrella, que protagoniza junto a Bradley Cooper, interpreta y compone el tema de Top Gun: Maverick, que se estrena el próximo viernes 27 de mayo en el cine y que también vuelve a contar con Tom Cruise como protagonista.

Han sido los carteles de la película los que han destapado a Gaga como responsable del tema principal de la película junto a grandes compositores como Hans Zimmer y Harold Faltermeyer, quien ya estuvo al cargo de la música de la primera entrega.

¿Hará Hold My Hand que Lady Gaga consiga su segunda estatuilla dorada? Tendremos que esperar tanto a escuchar el tema, como a ver las nominaciones del año que viene, pero teniendo en cuenta el recorrido de la cantante y el boom de la primera película de Top Gun, la canción tiene todas las papeletas para ser un éxito.

