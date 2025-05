Los famosos que han sido vetados en la MET Gala y por qué

Que te inviten a la MET Gala es sinónimo de estatus y posicionamiento. No es solo una alfombra roja: es una pasarela de poder, estética y exclusividad orquestada por Anna Wintour, directora de contenidos de Vogue y guardiana del evento.

Aunque muchos sueñan con recibir su codiciada invitación, hay unos pocos que, por distintas razones, han sido vetados de este selecto universo.

Aquí repasamos algunos de los nombres más sonados que han quedado fuera de la lista, y no precisamente por error de imprenta.

Demi Lovato

Durante una entrevista con Billboard, la artista confesó que su experiencia en la Met Gala había sido "pésima".

"Había una famosa que estaba siendo una perra total y estaba haciéndole la vida imposible a todo el mundo a su alrededor. Todo el ambiente era muy de grupitos, recuerdo que me sentí tan mal que pensé en volver a beber", revelaba antes de contar que según salió del evento fue a una reunión de alcohólicos anónimos para calmar sus pensamientos. Allí aseguró haberse encontrado más en calma que en el evento de alta costura.

A Anna Wintour no le gustaron estas palabras y vetó su asistencia durante ocho años. Desde 2016 a 2024, cuando volvió a pisar las escaleras del MET.

Demi Lovato en la Met Gala 2024 | Getty

Donald Trump

Aunque fue un habitual en la gala durante los 80 y 90, Donald Trump no figura entre los invitados desde que Anna Wintour confirmó en una entrevista que nunca volvería a invitarlo. La respuesta fue tajante y sin rodeos: "Donald Trump". Con esa única frase, Wintour cerró la puerta al expresidente, ahora símbolo de polarización política y social.

Donald y Melania Trump en la MET Gala 2012 | Getty

Zayn Malik

Aunque su aparición en la Met Gala 2016 junto a Gigi Hadid fue el centro de todas las miradas, Zayn Malik no vivió una experiencia precisamente agradable. El ex miembro de One Direction confesó más tarde que no le gustaba el evento, que lo encontraba demasiado "superficial" y que no era "su estilo". Aunque técnicamente no está vetado, Wintour rara vez repite con quienes critican la gala públicamente.

Gigi Hadid y Zayn Malik | Gtres

Gwyneth Paltrow

La actriz y empresaria ha tenido una relación complicada con la Met Gala. Tras asistir en 2013, describió la experiencia como "tan poco divertida" y "demasiado calurosa y abarrotada", llegando a declarar que no volvería a asistir. Sin embargo, Paltrow regresó al evento en 2017 y 2019, lo que sugiere que las tensiones se han suavizado con el tiempo.