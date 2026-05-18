Feid da las gracias a Karol G al ganar con 'Verano Rosa' en los Premios Nuestra Tierra 2026
Ferxxo y La Bichota rompieron su relación entre 2025 y 2026, después de tres años en pareja y tres temas en conjunto, entre ellos, Verano Rosa.
Karol G posa para la portada de 'Playboy' y confirma el final de su relación con Feid
Karol G y Feid ponen fin a su relación después de tres años juntos
El 2025 nos trajo un final amargo con el rumor de que Karol G y Feid habían roto su relación de tres años, algo que a principios de 2026 nos ha sido confirmado.
Los artistas no solo habían mantenido una relación profesional, sino también musical con canciones conjuntas como Friki, +57 y Verano Rosa. Este tema, incluido en el álbum Tropicoqueta de Karol G, ganó gran repercusión, sobre todo por la relación sentimental que tenían en ese momento.
Ahora, Verano Rosa ha sido premiada como Mejor Colaboración Urbana, subiendo a recoger el galardón Feid en los Premios Nuestra Tierra 2026.
"Buenas noches, mor. Recibo con mucho cariño y mucha gratitud este premio. Muchas gracias a Caro y a todo su equipo por hacernos parte de esta canción y este reto tan chimba, mor", declaró sobre el escenario entre gritos de los asistentes.
El fin de su relación
Karol G ya confirmó que su relación había acabado durante una entrevista para Playboy: "Estoy soltera y, siendo honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos son cuando estoy sola. Como buena latina de familia tradicional, te enseñan a entregarte completamente a las relaciones, hasta un punto en el que hasta puedes perderte a ti misma…".
Sin embargo, se desconoce cuándo cortaron este vínculo, pero para ella era algo necesario: "Creo que hay que trabajar mucho en una misma para que la relación pueda funcionar. Y también hay que hacer ese trabajo para poder irse cuando reconoces que no va a funcionar. Cuando terminé mi última relación, al principio sentí: guau, acá estoy de nuevo. Pero luego lo vi como: guau, qué bonito que tuve el coraje de decir que ya no quería estar ahí".