Karol G y Feid ponen fin a su relación después de tres años juntos

Karol G y Feid han terminado su relación después de tres años juntos. Tras meses de rumores de crisis, fuentes cercanas a la ya expareja han confirmado a la web de cotilleo TMZ que la ruptura es oficial y que los dos cantantes se separaron de forma amistosa hace meses. Aseguran que actualmente mantienen una buena relación.

La separación de las dos estrellas de la música latina se produjo de manera discreta mientras los medios de comunicación se hacían eco de numerosos rumores de crisis señalando detalles como la ausencia de interrelación en redes sociales o la falta de imágenes de ambos juntos, ni en eventos oficiales ni en fiestas privadas. Fue muy comentado que Feid asistió a una fiesta de Halloween con amigos el pasado octubre y allí no estuvo Karol G.

La última foto de ambos en redes sociales es esta que publicó la cantante de Tropicoqueta en mayo de 2025 con el comentario "día de postear fotos con el novio".

Días antes de hacer esta publicación se estrenó el documental Karol G: Mañana fue muy bonito y Karol G acudió a presentarlo al programa The Today Show. Allí, entre pregunta y pregunta, se sinceró sobre su relación con el cantante. "En la exigente carrera que ambos tenemos, resulta difícil encontrar a una persona que realmente comprenda las prolongadas ausencias y las particularidades de nuestro trabajo. Es, sin duda, un desafío considerable", contó la colombiana para luego asegurar que el equilibrio lo había encontrado junto a Feid.

"Él se dedica a lo mismo que yo, y además posee un alma especial. Considero que tenerlo en mi vida es una verdadera bendición. Él entiende a la perfección lo que hago, y yo comprendo sus compromisos y su ritmo de trabajo, lo cual contribuye enormemente a que nuestra relación se fortalezca y se vuelva mucho más saludable", añadió la intérprete de Verano rosa, en la que colabora con Feid.

El tema de Tropicoqueta es la última colaboración de los dos cantantes, que unieron por primera vez en 2021 para grabar juntos FRIKI. Tras su grabación fueron vistos juntos en numerosas ocasiones aunque no hicieron pública su relación hasta 2023 cuando Karol G la confirmó en varias entrevistas y empezaron a asistir juntos a eventos.

Durante sus tres años de relación no se ocultaron en ningún momento posando juntos en alfombras rojas, apoyándose en conciertos y haciéndose comentarios en sus post de redes sociales.

Por ahora, ninguno de los dos artistas se han manifestado sobre su ruptura aunque TMZ asegura que ha intentado ponerse en contacto con los dos artistas a través de sus representantes.