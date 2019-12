La fiesta salvaje de Cardi B en un club de striptease

Es excéntrica y vive para llamar la atención con sus looks y desnudos, pero no cabe duda de que Cardi B juega muy bien la baza de la naturalidad en Instagram. A pesar de esos outfits recargados y a veces escasos de tela, la cantante suele hacer retransmisiones en directo recién salida de la ducha, sin peluca, ni postizos, ni maquillaje. No son pocas las veces que ha utilizado la herramienta para cargar contra su archienemiga Nicki Minaj y su muro de IG es como un gran tablón de anuncios, autopromoción y momentos familiares. Todo a la vez.

Así, era de esperar que la cantante compartiese imágenes de su viaje a África, donde ha llevado a cabo una mini gira con conciertos en Lagos (Nigeria) y Ghana. Además, aprovechó para visitar una organización que ayuda a los niños del país a salir adelante.

Fue en Lagos donde además de actuar, la cantante quiso salir a probar el ambiente nocturno. La rapera acudió con parte de su equipo a un conocido club de striptease de la ciudad, donde Cardi B se desinhibió y se dejó llevar por la música y el buen rollo. La cantante jugó y compartió momentos con una de las strippers del local, con la que protagonizó un sensual baile que no pasó desapercibido en las redes sociales. Tirando billetes a ritmo de twerking, Cardi B se lo pasó en grande. La noche se alargó hasta las 5 de la mañana, tal y como pudimos ver en los stories de Cardi.

Cabe recordar que antes de convertirse en una estrella de la música, Cardi B se ganaba la vida como stripper.