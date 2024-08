La fiesta de Sebastián Yatra para presentar su próximo single 'Los domingos'

Te interesa La reacción de Aitana al ser preguntada por su ruptura con Sebastián Yatra

Sebastián Yatra está preparando su nuevo álbum y tuvo la idea de hacer un single reveal para presentar su primera canción, Los domingos.

La idea de hacer una fiesta al estilo gender reval ha surgido porque, como el cantante ha tardado nueve meses en sacar música, quería hacer una metáfora con un embarazo, algo que le ha parecido gracioso a sus fans.

La fiesta ha tenido lugar en una terraza de un lujoso restaurante en la ciudad de México, donde se han reunido los amigos más cercanos del intérprete de Traicionera, aproximadamente unas 50 personas.

Durante la velada se han realizado varias dinámicas y juegos en los que hemos podido ir descubriendo algunos detalles del nuevo tema que verá la luz a finales de este mismo mes. Yatra reveló que se trata de un tema pop y que lo interpretará solo; esta vez no se trata de una colaboración.

Las palabras de Sebastián Yatra sobre su próxima canción

Después de diez años de carrera en la industria musical, el artista ha querido innovar y probar estilos diferentes que le han podido acercar a su público y demostrar ese punto más moderno y actual.

"En toda mi carrera, aparte de escribir canciones que amo y hacer música, me la paso bien y me gusta hacer chistes, la mayoría son muy malos, pero yo me divierto y lo importante es reírse de sí mismo y gozarla", ha contado el colombiano.

Uno de los momentos que más ha destacado de la fiesta ha sido el vídeo de los familiares y amigos de Sebastián, donde han querido demostrar su cariño y apoyo hacia el cantante en su nueva etapa artística.

"Me emocioné por los mensajes en el vídeo, sobre todo por los de mi hermano. Hoy en día no solo se trata de que saques canciones, sino de cómo se las cuentes a la gente, la forma de comunicar y por eso estoy haciendo unos teaser para todo el álbum, que arranca con esta canción Los domingos", ha dicho Yatra.

"Por eso la quise sacar porque suena como el comienzo de algo, para mí es el comienzo de una nueva etapa en mi vida, en mi carrera. Hay muchas canciones que obviamente son más movidas, más de fiesta, pero Los domingos es como ese primer paso bien dado", ha terminado añadiendo.