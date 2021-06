La foto y el comentario de Lana del Rey que hace sospechar que está embarazada

Lana del Rey acaba de cumplir 35 años disfrutando todavía de los éxitos de su último álbum, Chemtrails over the Country Club. Pero eso no es todo, la artista anunció que el 4 de julio verá la luz Blue Banister, su octavo álbum.

Y entre tanta inspiración y creación musical, la artista podría estar a punto de experimentar otra faceta desconocida para ella hasta ahora: la maternidad. Ha sido la publicación con la que ha agradecido a amigos y familiares ser "el centro de su felicidad" la que ha desatado los rumores.

En la primera imagen, Lana posa en vaqueros y la parte superior del bikini con una divertida tarta en forma de muñeca. "En mi cumpleaños quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a mis queridos amigos y familiares por ser el centro y la felicidad de mi vida. Cada día que estoy en esta hermosa tierra es un buen día. Gracias a Dios por darme otro día más y por el bebé de Caroline que llegará tan pronto", ha empezado.

A continuación, ha explicado que cuando ella nació, sus padres no sabían que sexo era el bebé que iban a traer al mundo: "Así que cuando llamaron a mi abuela para decirle qué era, dijeron 'planta geranios rosados'. Ese era el código para: ¡es una niña! Quizás también podamos plantar una flor para este pequeño. Cualquier color que os guste"

Un mensaje que ha causado mucho revuelo en redes sociales, ya que a pesar del texto algunos de sus fans creen que es ella la que está embarazada:

"Estoy confundida sobre si Lana del Rey esta embarazada. Esta captura me confunde", ha escrito una usuaria ampliando la zona de los pechos y el vientre de la artista.

Otros han recalcado el hecho de que haya plantado geranios tal como ocurrió cuando ella nació. Mientras otros usuarios directamente aseguran que "parece embarazada".

Su hermana Caroline es la que espera un bebé

Ante la confusión del mensaje, algunos fans sí que han entendido a qué se refería Lana del Rey con el bebé de Caroline que está en camino. Caroline es el nombre real de la hermana de Lana, a la que llaman cariñosamente Chuck, por eso a simple vista podría no haberse entendido la referencia.

Esto daría sentido a volver a plantar geranios como su abuela hizo con su nacimiento, tratándose de una tradición familiar.