Joaquín Reyes es Lana del Rey: "Siempre estoy como recién levantada"

Joaquín Reyes se ha transformado en Lana del Rey, una mujer que siempre está "como recién levantada". Acaba de lanzar nueva canción "Son todas iguales. Esta tiene una historia muy bonita. Abrí un ropero viejo que tenía mi madre y encontré el traje de mi comunión y me valía, porque yo siempre he sido grandullona y dije pues voy a escribir esta canción. Era broma".

El humorista ha explicado que en realidad la canción no va de eso, sino de su experiencia como mesonera: "era un dinner con un señor mayor con gorra, que eso siempre está ahí. Una pareja fumando muy nerviosa hablando por lo bajini... también alguna peleilla... así era el sitio. Aunque mi padre es millonario, pero quería ser common people. Me encanta la gente que huele fuerte, así trabajadora".

Lana es tan intensa que, a veces cuando interpreta sus canciones pone los ojos en blanco y hay a quien le da la risa: "Se rien de mi interpretación. A mí me gusta pasar la mano por las gramíneas, los campos de lavanda... Esas escenas con sábanas blancas. Pasa un niño, luego la sábana blanca y te das cuenta de que no está. ¡Es un recuerdo que no volverá!".

Si hay algo que tienen las rupturas que relata Lana del Rey en sus canciones es glamour. "Me gusta salir de la casa dando un portazo con el rimel corrido". ¡Vuelve a ver la imitación de Joaquín Reyes!

