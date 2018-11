'El Mal Querer', de Rosalía: lo nunca visto ni oído en el flamenco

YA A LA VENTA

Nunca se atrevería a decir que su segundo disco, "El mal querer", es jondo, pero lo es "al 60%", no solo porque acaricie la seguiriya, el tango o el fandango sino porque su garganta no puede evitarlo: "El flamenco no es todo lo 'mainstream' que podría ser", asegura en una entrevista con EFE Rosalía.

