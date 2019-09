La foto de Shawn Mendes sin camiseta comiendo un aguacate que está acumulando millones de 'likes'

Después de subir la temperatura de los Premios MTV VMAs con su sensual actuación junto a Camila Cabello para 'Señorita', parece que Shawn Mendes se ha propuesto derretir los corazones de sus seguidores de Instagram, unas 51 millones de personitas que suspiran por los movimientos del intérprete.

El cantante, que ha sido muy cuestionado por su actual relación con Camila Cabello, ha publicado una imagen donde lo vemos sin camiseta, echando una miradita un tanto picantona a la cámara mientras que come un aguacate. Eso sí, parece que no le ha echado ni una pizquita de sal, ni una gotita de aceite... Si es que... ¿Nadie le ha dicho a Shawn que la dieta mediterránea es la más sana? ¡Un poco de aliño y el aguacate está cien veces más rico! Igual es que el cantante está a régimen... ¡Aunque esos músculos gritan que no le hace falta!

La imagen ha desatado la locura y acumula ya más de 7 millones de 'me gusta'. Además, artistas como John Mayer no han podido resistirse a dejar un comentario. "Si tú eres feliz, yo soy feliz", decía.