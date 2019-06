La caída Camila Cabello bailando con Shawn Mendes en los ensayos del vídeo de 'Señorita'

"Que se casen". Eso decían los fans de Shawn Mendes y Camila Cabello poco después de ver la complicidad de ambos en su colaboración 'Señorita', un tema de lo más sensual que despierta los sentidos más pasionales de cualquiera.

Ambos artistas estuvieron varios días ensayando el rodaje del videoclip para que todo saliese perfecto y sus coreografías fuesen impecables. Sin embargo, aunque a simple vista está que Camila y Shawn tienen una conexión especial, mantenerse coordinado no es fácil.

En el minuto 01. 26 del making off que ha publicado el cantante en su canal de Youtube se puede ver cómo Camila pierde el equilibrio durante un segundo y cae al suelo sin poder evitarlo. ¿Fue ella que no se agarró bien o sería cosa de Shawn por no sujetarla?. Sea como fuere, después del resbalón vinieron las risas y en las imágenes es evidente la buena sintonía que hay entre los artistas.