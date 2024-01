Frank Cuesta, a punto de morir tras ser atacado por un ciervo: "Tengo una herida bastante profunda"

Frank Cuesta ha dado un gran susto a sus fans mientras se encontraba en pleno directo de Twitch después de que un ciervo lo atacara brutalmente.

El naturalista estaba retransmitiendo su trabajo en su refugio de animales, como es habitual, y al acercarse con tranquilidad al mamífero para ver si estaba bien, este ha saltado por sorpresa y lo ha embestido contra un montículo cercano. Como se ve en el vídeo, el extenista intenta taparse y protegerse de los golpes, llegando incluso a proliferar ruidos de dolor y auxilio.

El directo se ha detenido justo en ese momento. Las últimas imágenes que tenemos muestra a Frank en el suelo siendo arrastrado por el ciervo.

Frank Cuesta tiene "una herida bastante profunda"

Las redes sociales se han llenado de comentarios de preocupación e interesándose por su estado de salud. Al cerrarse el directo, el miedo era muy grande porque no sabían qué había sucedido al animalista.

La respuesta de Frank ha llegado a las pocas horas a través de un video de YouTube llamado 'A punto de morir hoy (atacado brutalmente)', donde ha pretendido tranquilizar a sus seguidores: "Ya me he limpiado las heridas, me he cosido porque tenía una herida bastante profunda, vamos a ver si está bien", comienza diciendo.

Ha explicado que tenía la espalda por el golpe contra el suelo, pero ha quitado hierro al asunto porque "estas cosas pasan". Perrito -el ciervo- llevaba varios días muy nervioso porque está en celo: "Ahora mismo estoy apaleado, estoy con el susto porque es una situación que puede ser de vida o muerte".

El leonés ha reivindicado que hay que tener cuidado con los animales, ya que "la fauna es dura": "He tenido la suerte de que soy un tío grande, fuerte". "He recibido un ataque de Perrito, me he cosido, porque tengo una herida bastante profunda y heridas por todo el cuerpo. Estas cosas pasan, estoy apaleado, estoy con el susto, porque es una situación a vida o muerte", ha contado

"A veces la naturaleza es así, dura, jodida. Perrito pesa más de 200kg y con unas astas que te pueden matar. He tenido que sacarme un asta de las costillas, porque me ha hecho un agujero", ha afirmado.

