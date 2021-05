Las frases más duras de Alonso Caparrós sobre su infierno con las drogas

Alonso Caparrós ha publicado su libro Un trozo de cielo azul, donde relata su dura lucha contra su adicción a las drogas . Un trabajo con el que cierra su curación, pero donde no duda en hablar sin tapujos sobre lo que supuso esta pesadilla.

Desde los 17 años y durante 25 años, Alonso Caparrós ha estado enganchado a la cocaína. Así lo ha explicado en varias ocasiones y ahora ha querido cerrar esta etapa, ya curado, con su libro Un trozo de cielo azul.

Para promocionar este libro, Caparrós está concediendo una serie de entrevistas a diferentes medios de comunicación en las que está hablando sin tapujos sobre cómo vivió esta larga etapa, en la que llegó a temer por su vida.

"La adicción a las drogas las tenía antes de mi éxito fulgurante"

Alonso, que durante un tiempo fue uno de los rostros más queridos e importantes de televisión, ha confesado durante una entrevista para La noche con Adolfo Arjona que su adicción empezó mucho antes: “La adicción a las drogas las tenía antes de mi éxito fulgurante, pero sí es cierto que una fama inmensa y mucho dinero, empeoraron la situación".

Aún así, tal como le ha explicado a Arjona, lo que hizo que se alejase de los medios no fue su adicción, sino "la ruptura definitiva con su familia".

"Convivir con las drogas, es convivir con la muerte"

En su libro, Caparrós habla de su miedo a la muerte. Y aunque no quiere afirmar que ha estado a punto de morir, es consciente de que "convivir con las drogas, es convivir con la muerte", como ha explicado en una entrevista para Huffington Post.

"Por un exceso de consumo, una sobredosis, acabé en un hospital al borde de un infarto. Llegó un momento en el que había que esperar, no se podía hacer nada y había que dejar que pasara solo. Yo no me podía dormir y sabía, con toda la certeza del mundo, que mi vida se podía acabar", la confesado recordando esa angustiosa experiencia.

"Consumía lo suficiente como para matar a siete caballos"

La primera vez que Alonso Caparrós habló públicamente de su adicción a las drogas fue en 2017, tras su participación en Gran Hermano VIP. En una entrevista con Jorge Javier Vázquez, Caparrós se sinceró "para aclarar su pasado", tal como él mismo reveló.

En la conversación, Alonso confesó que se enganchó a la cocaína "de una forma espeluznante" con tan sólo 17 años, y que llegó a soñar con "montañas de cocaína".

Jorge Javier quiso saber cuál era el nivel de consumo al que había llegado, a lo que Alonso le respondió: "Consumía lo suficiente como para matar a siete caballos, hasta que el cuerpo no podía más".

Tratamientos que le dejaban "babeando"

En esa misma entrevista en 2017, Alonso confesó que se había sometido a varios tratamientos que le dejaban "con fuertes dolores" y que incluso cuando los terminaba, estaba "babeando".

Afortunadamente, tal como ha explicado recientemente, el presentador encontró en el terreno espiritual la forma de luchar contra su adicción sin recurrir a ansiolíticos. "Vivimos con ansiedad, España es de los países con mayor consumo de ansiolíticos. Yo llegué a la conclusión de que hay que cambiar esa forma de vivir", ha explicado en una entrevista para Nius.

No se perdona el tiempo perdido con sus hijos

Aunque en sus diferentes entrevistas asegura que ha conseguido perdonarse, y que su familia le ha perdonado, hay algo que hizo en el pasado que sigue sin poder perdonarse.

"Sé que tengo cosas que resolver y que me van a acompañar toda la vida, como es el tiempo perdido con mis hijos. La relación con ellos ahora es buena pero no es la misma, nunca podré tenerlos de nuevo con ocho años en los brazos", ha explicado para Nius, haciendo referencia a su hija Claudia, de 21 años, y a Andrés, de 16.